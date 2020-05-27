Emre Can: Futbolla ilgili tüm konuşmalar maaşımız ile ilgili, neyi yanlış yaptık?

Borussia Dortmund forması giyen Emre Can, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde futbolcuların maaşları ile ilgili konuşmalara ve indirim yapmaları gerektiği yönündeki tartışmalara tepki gösterdi. Can, “Futbolcular iyi işlere imza attı ama bunları konuşmuyoruz, tüm konuşmalar maaşımız ile ilgili. Neyi yanlış yaptık?" dedi.

Bayern Münih’in Borussia Dortmund’u yendiği maçın ardından sarı siyahlı ekibin oyuncusu Emre Can, Sky mikrofonlarına açıklamalarda bulundu.

‘Mucize olmazsa Bayern şampiyon olacak’

Sözcü Skor’un aktardığına göre Emre Can, “Kötü bir oyun sergilemedik. İki taraf da karşılaşmayı kazanabilirdi ama son dakikalarda yakaladığımız fırsatları değerlendiremedik. Son paslarımızı doğru bir şekilde veremedik ve maalesef maçı kaybettik. Maçı kazanmayı çok istiyorduk. Şampiyonluk konusunda gerçekçi olmalıyız. Kendi yolumuza bakıp son maçlarımızı kazanmalıyız. Eğer bir mucize gerçekleşmezse, Bayern şampiyon olacak” ifadelerini kullandı.

Emre Can, Kovid-19 sürecinde futbolcuların maaşlarında indirim yapmaları gerektiği yönündeki tartışmaları eleştirdi.

Kazandıkları paranın bu kadar konuşulmasının yanlış olduğunu belirten Emre Can, “Futbolla ilgili tüm konuşmalar bizim maaşımız ile ilgili. Neyi yanlış yaptık biz? Büyük çoğunluğumuz toplumun geri kalanının yaptığı gibi kurallara uydu. Futbolcular milyonlarca yardım yaptı, iyi işlere imza attı ama bunları konuşmuyoruz” dedi.

‘Futbolcuların topluma kazandıklarının bir kısmını vermeye çalıştığını görüyorum’

Futbolcuların bağış yaptığını belirten 26 yaşındaki futbolcu, “Herkesin kendi düşüncesi var ama ben futbolcuların topluma kazandıklarının bir kısmını vermeye çalıştığını görüyorum. Ben bağış yaptığımda, insanlar benim iyi bir insan olduğumu düşünsün diye yapmıyorum. Yardımcı olmak için yapıyorum. İnsanlar bunun farkına varmalı” ifadelerini kullandı.