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    Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Urgancılar: Yıllık gelirimizin yaklaşık yüzde 25-30'unu kaybettik

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    Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mesut Urgancılar, siyah-beyazlı kulübün mart ayı başından bugüne gelirlerinin yüzde 25-30 oranında azaldığını söyledi. Urgancılar, "Hiçbir şey yapılmazsa 2022 mayıs ayında 4-4.1 milyar lira civarlarına ulaşacak borcu sadece kampanyalarla bitirmeye çalışmak hayalcilik olur" dedi.

    Siyah-beyazlı kulübün resmi yayın organı Beşiktaş dergisinin haziran ayı sayısına açıklamalarda bulunan Mesut Urgancılar, göreve geldikten sonra ilk işlerinin kulübün finansal durumunu masaya yatırmak olduğunu dile getirdi.

    Urgancılar, "Bu konularda ne yazık ki her gün yeni sürprizlerle karşılaşıyoruz. Bir yandan finansal, idari ve yitirilen değerlere dair hasar tespitini yaparken, bir yandan da gündelik işleri sürdürmeye çalıştık. Kendi camiası ve dernek üyeleriyle kavgalı bir kulüp görüntüsüne son vermek için çaba gösterdik. Bu konularda da başarılı olduk" dedi.

    'Bir an önce kredi sözleşmesi revize edilmeli'

    "Mali, idari ve sportif açıdan yeniden yapılanmalıyız. Özellikle pandemi sonrasında bu olmazsa olmaz" yorumunu yapan Urgancılar, şunları söyledi:

    "Bankalar konsorsiyumu ile yapılan anlaşma ne Beşiktaş için, ne bankalar için, ne de ülke sporu için bir çözüm. Bir an önce bu kredi sözleşmesi revize edilmeli. Olmayan paralar harcanarak kurulan yüksek ücretli takımların yerine, Beşiktaş değerlerine sahip, Beşiktaşlılık mefhumunu ve anlayışını sahaya yansıtacak takımlarımız olmalı. Pandemiye rağmen yeni ve farklı gelir kaynakları oluşturmalıyız. Teknolojiye yatırım yapmamız, dijital dönüşümü sağlamamız gerekiyor. Fikri ve vicdanı hür, bireysel inisiyatiflerin kitle istek ve bilincine dönüştüğü yepyeni bir genel kurul yapısına ihtiyacımız var. Tüzüğümüzde önemli değişiklikler ve revizyonlar yapılmalı. Yeni stadyumla birlikte yapılmaya çalışılan toplum mühendisliğinin, yani 'seyirci' oluşturma çalışmalarının yanlış olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş gücünü taraftarından almalı. Mart ayı başından bugüne yıllık gelirimizin yaklaşık yüzde 25-30'unu bir anda kaybettik. Kredi sözleşmesi mümkünse yarın revize edilirse, bizlerin de borçsuz bir Beşiktaş oluşturma şansı o kadar çabuk artacak."

    'Borcu kampanyalarla bitirmeye çalışmak hayalcilik olur'

    Düzenlenecek kampanyalarla borçların altından kalkılmasının mümkün olmadığına dikkati çeken Urgancılar, "Sadece faiz yükleriyle birlikte her yıl en az 350 milyon lira civarında artan, hiçbir şey yapılmazsa 2022 mayıs ayında 4-4.1 milyar lira civarlarına ulaşacak borcu sadece kampanyalar ile bitirmeye çalışmak hayalcilik olur" değerlendirmesinde bulundu.  

    Etiketler:
    Kampanya, Borç yapılandırma, Kredi, Borç, Beşiktaş, Mesut Urgancılar
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