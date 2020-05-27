Barcelona logolu sağlık maskesi satışına başladı

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, sağlık protokolüne uygun bir şekilde üç farklı dizaynda hazırlanan maskelerin, 3-6 yaş, 7-12 yaş ve yetişkinler olmak üzere üç beden olduğu bildirildi.
These are the first Barça masks with an exclusive design ... Stay tuned! 💙❤️ pic.twitter.com/DXguL6lFpW— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 25, 2020
Yüzde 100 ekolojik malzemeden yapılan maskelerin, her yıkamadan sonra 8 saat bekletilerek toplamda 40 kez kullanılabileceği belirtildi.
Maskelerin tanesini 18 avrodan satışa sunan Barcelona, kısa zamanda ‘aile paketlerini’ de raflarına koyacağını açıkladı.
Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da 6 yaş üstü herkesin, en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu bulunuyor.
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