TFF son kararını verdi: Süper Lig 12 Haziran'da başlayacak, 'Küme düşme olmasın' başvurusu reddedildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün Süper Lig ile ilgili son kararını verdi. Süper Lig'in 2019-20 sezonu daha önce belirlendiği gibi 12 Haziran'da başlayacak. 7 takımın 'Küme düşme olmasın' başvurusu reddedilirken Ziraat Türkiye Kupası belirlenecek takvime göre oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig hakkında son karar verildi ve maçların 12 Haziran'da başlatılması kararlaştırıldı.

Toplantıda, yedi takımın "Bu sezon için küme düşme kaldırılsın" şeklindeki başvurusu da görüşüldü. Bu başvurunun reddedildiği toplantıda çıkan karara göre, Ziraat Türkiye Kupası da belirlenecek takvime göre oynanacak.

Demirören Haber Ajansı, konuya ilişkin olarak detaylı açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağını aktardı.