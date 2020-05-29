Gaziantep Futbol Kulübü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gaziantep Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, dün futbolcular ve teknik heyet ile tüm kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan tetkiklerin ardından sonuçların tarafımıza ulaşma süreci devam etmekte olup şu ana kadar bir personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Takımımızın bu akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenman iptal edilmiş olup gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir" ifadeleri kullanıldı.