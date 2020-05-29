Fuhuş partisinde yakalanan FIFA kokartlı hakem Vincic gözaltına alındı

FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, Bosna-Hersek'te bir fuhuş partisinde yakalandı. Polis baskın sırasında yüksek gramajda kokain ve yasa dışı silahlar ele geçirdi. Vincic ve fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Tijana Ajfon isimli kadın gözaltına alındı.

Bosna Hersek'in Sırp kantonunda yer alan Bijeljina şehrindeki özel bir daireye ihbar üzerine baskın yapıldı.

Hırvatistan yerel gazetesi 24Sata'nın haberine göre, polis baskın sırasında FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic'in de aralarında bulunduğu 26 erkek ile 9 kadını gözaltına altına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Sırp manken ve reality yıldızı Tijana Ajfon'un da olduğu öğrenildi. Ajfon'un partiyi organize ettiği ve fuhuş zincirine liderlik ettiği belirtiliyor.

40 yaşındaki Vincic'in suça doğrudan dahil olup olmadığının henüz kesinleşmediği, ancak Ajfon ile Hırvatistan sınırını geçmeye çalışırken yakalandığı öğrenildi.

Ayrıca, evin içerisinde de çok yasa dışı silah ve yüksek gramajda kokain ele geçirildi.

Uhićen slovenski sudac! Našli su devet žena, kokain i oružjehttps://t.co/Qdb4GB5oKT pic.twitter.com/YTuOECpitA — 24sata (@24sata_HR) May 29, 2020

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Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetti

Vincic, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray-Club Brugge mücadelesini yönetmişti. Sloven hakem Fenerbahçe'nin de 2018 yılında Benfica ile oynadığı karşılaşmada düdük çalmıştı.

Vincic ayrıca Liverpool - Genk, Leverkusen - Porto gibi önemli maçlarda da görev aldı. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki birçok maçta 4. hakem olarak görev alan Vincic, EURO 2012'de de Damir Skomina'nın asistanlığını yapmıştı.