Galatasaray, lisanslı maske satışına başlıyor

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu maske satışına başlıyor.
GSStore’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Maske çeşitlerimiz pazartesi günü gsstore.org’da, çarşamba günü ise tüm mağazalarımızda” denildi.
Her nefeste GALATASARAY!— GSSTORE 🏡 (@GSStore) May 29, 2020
Maske çeşitlerimiz Pazartesi günü https://t.co/ZhPWUC90kh'da, Çarşamba günü ise tüm mağazalarımızda! #GSStore pic.twitter.com/fpQt6R3cRW
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