Galatasaray, lisanslı maske satışına başlıyor

Sarı-kırmızılı kulüp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle koruyucu maske satışına başlıyor.

GSStore’un sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Maske çeşitlerimiz pazartesi günü gsstore.org’da, çarşamba günü ise tüm mağazalarımızda” denildi.

Her nefeste GALATASARAY!

Maske çeşitlerimiz Pazartesi günü https://t.co/ZhPWUC90kh'da, Çarşamba günü ise tüm mağazalarımızda! #GSStore pic.twitter.com/fpQt6R3cRW — GSSTORE 🏡 (@GSStore) May 29, 2020

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