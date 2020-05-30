Galatasaray'dan yeni proje: Efsaneler tribünde

Seyircisiz oynanacak iç saha maçlarında tribünde karton taraftarlara yer verecek olan sarı kırmızılılar, camia için özel bir harekete imza attı. Kulübün sembol isimlerinin de karton maketleri Türk Telekom Stadı’nda olacak.

Spor Arena'dan Ali Naci Küçük'ün haberine göre, seyircisiz olarak yeniden başlamaya hazırlanan Süper Lig’de G.Saray, pandemi nedeniyle Türk Telekom Stadyumu’nda boş kalacak koltuklar için ‘Sensiz olmaz Galatasaray’ adı altında karton taraftar projesini başlatmıştı. Yönetim bu projeyle bağlantılı olarak önemli bir hamleye daha imza attı.

Sarı kırmızılı yönetim kurulu, tribünlerde kulübün sembol isimlerine yer verme kararı aldı.

Toplamda 10 bin taraftarı hedefleyen GalataSaray’da, eski başkanlar, camiada iz bırakan futbolcular, teknik adamlar ve vefat eden tribün liderlerinin karton maketleri de projeye dahil edilecek.

Kulübün kurucusu Ali Sami Yen başta olmak üzere, vefat eden eski başkanlar Özhan Canaydın, Ali Tanrıyar, Ali Uras ile Metin Oktay, ‘Baba’ Gündüz Kılıç, Jupp Derwall gibi futbolcu ve teknik direktör olarak kulüp tarihinde iz bırakan isimler tribünlerde olacak. Ayrıca 2008 yılında vefat eden tribün lideri Alparslan Dikmen de çok sevdiği tribünlerde bu kez maketiyle bulunacak.