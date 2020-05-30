Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için 'karton taraftar' projesi başlattı

Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!



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