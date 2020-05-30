Beşiktaş, seyircisiz oynayacağı maçlar için 'karton taraftar' projesi başlattı

Siyah-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!" ifadeleri kullanıldı.
Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 30, 2020
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