Michael Jordan'dan George Floyd açıklaması: Acı dolu ve öfkeliyim

ABD'de polis tarafından öldürülen siyah George Floyd için, NBA tarihinin gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Michael Jordan bir açıklama yayımladı. Jordan birlik çağrısı yaparken, "Gerçekten acı dolu ve öfkeliyim" ifadelerini kullandı.

George Floyd isimli siyah bir vatandaşın polis tarafından öldürülmesinin ardından tepkisini gösteren isimlerden biri de NBA'in gelmiş geçmiş en büyük isimlerinden Jordan oldu.

NTV'nin aktardığı habere göre The Last Dance isimli belgeselle gündeme gelen Michael Jordan, bir açıklama yayımladı. Sosyal medya hesabından duyduğu kızgınlığı dile getiren Jordan, "Büyük üzüntü içindeyim. Gerçekten acı dolu ve öfkeliyim. Herkesin acısını, öfkesini ve hayal kırıklığını gördüm, hissettim. Ülkemizde renklerinden dolayı kökleşmiş ırkçılığa ve şiddete uğramış insanların yanındayım" ifadelerini yer verdi.

'Adaleti sağlamak için birlikte çalışmalıyız'

"Yanıtlar bulamıyorum; ancak birlikte sesimiz güçlü çıkmalı ve başkaları tarafından bölünmemeliyiz" ifadelerini kullanan Jordan şöyle devam etti:

“Birbirimizi dinlemeliyiz, şefkat ve empati gösterin; asla anlamsız vahşete sırtımızı dönmeyin. Adaletsizliğe karşı ve barışçıl isteklerimizi dile getirmeye devam ettirmeye ihtiyacımız var. Birlik olan sesimizle liderlerimize baskı yapıp kanunları değiştirmeliyiz. Oylarımıza sistemin değiştirmek için ihtiyacımız var. Hepimiz çözümün bir parçası olmalı ve adaleti sağlamak için birlikte çalışmalıyız.”

Michael Jordan, sözlerinin sonunda George Floyd ve ırkçılık nedeniyle hayatını kaybedenler ile aileleri için duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve “Kalbim, George Floyd'un ailesiyle ve onun gibi hayatları adaletsizlik ve ırkçılık yüzünden vahşice, duygusuzca ellerinden alınan sayısız insanla birlikte” diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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