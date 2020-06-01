Ozan Kabak: Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok

Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, gazeteci Ayşe Arman'ın Instagram üzerinden yaptığı yayına konuk oldu. Kabak, takipçilerden gelen "Bir gün Fenerbahçe'de oynar mı?" sorusuna "Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok" yanıtını verdi.
Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra 2019'da Stuttgart'a ve oradan Schalke'ye transfer olan 20 yaşındaki stoper, Almanya'ya uyum sağlamakta ilk etaplarda zorlandığını itiraf ederken "Almanya demek, problem demek. Taşındım, koltuk siparişi verdim, 12 haftada geldi koltuklarım. Allah'tan bir Türk buldum, bana numunelik eşya verdi. Almanların pratik zekası sıfır, 12 haftaysa, 12 hafta. Ne yazıyorsa o" şeklinde konuştu.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Bugün umut sohbetlerimizin sonuncusunu Ozan Kabak’la gerçekleştirdik. Onun umutlarını, başarılarını ve hayallerini konuştuk. Ozan pırıl pırıl bir futbolcu. Türk gençlerinin ne kadar başarılı olabileceğinin canlı bir ispatı. Rekor transfer ücretinin büyüsüne kapılmamış azimle geleceğini inşa ediyor. Tüm proje yüzlerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biri Umutla Yarına projesi için harika rol model oldular. Hayat paylaştıkça güzel. Birlikte oldukça güzel. P&G ve Kızılay’ı da kutluyorum ve hep birlikte geleceğe umutla bakmayı öğrenelim diyorummm. #UmutlaYarına @pgturkiye
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)