Ozan Kabak: Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok

Schalke'nin genç savunmacısı Ozan Kabak, Galatasaray'a olan bağı nedeniyle, olası bir teklif halinde Fenerbahçe'de forma giymeyeceğini söyledi.

Schalke 04 forması giyen Ozan Kabak, gazeteci Ayşe Arman'ın Instagram üzerinden yaptığı yayına konuk oldu. Kabak, takipçilerden gelen "Bir gün Fenerbahçe'de oynar mı?" sorusuna "Ben Galatasaraylıyım, bir gün Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok" yanıtını verdi.

Galatasaray altyapısında yetiştikten sonra 2019'da Stuttgart'a ve oradan Schalke'ye transfer olan 20 yaşındaki stoper, Almanya'ya uyum sağlamakta ilk etaplarda zorlandığını itiraf ederken "Almanya demek, problem demek. Taşındım, koltuk siparişi verdim, 12 haftada geldi koltuklarım. Allah'tan bir Türk buldum, bana numunelik eşya verdi. Almanların pratik zekası sıfır, 12 haftaysa, 12 hafta. Ne yazıyorsa o" şeklinde konuştu.