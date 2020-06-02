Fenerbahçe: Tüm koronavirüs test sonuçları negatif

Fenerbahçe'de dün A Takım futbolcularına, teknik ve idari heyete yapılan tüm koronavirüs test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Fenerbahçe'de dün sabah yapılan antrenmandan önce oyunculara, teknik ve idari heyete yapılan koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan personelimize yapılan Kovid-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.