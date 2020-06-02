Macaristan Futbol Federasyonundan George Floyd'u anan futbolcuya ceza

Macaristan Futbol Federasyonu, attığı gol sonrası "George Floyd için adalet" yazılı tişörtü gösteren Güney Sudanlı Tokmac Nguen'e kınama cezası verdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, disiplin kurulunun oyunucuya kınama cezası verildiği, hareketin tekrarlanması halinde fiili ceza uygulanacağı duyuruldu.

FIFA, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sahada tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulunmuştu.

In the final match of the 26th round of the Hungarian Football Championship, Ferencváros took the lead in Felcsút in the 18th minute.



The scorer, the South Sudan-born Norwegian winger Tokmac Nguen, pulled up his jersey after his goal and commemorated George Floyd.



🇭🇺 pic.twitter.com/C25nxP9RFq — Visegrad 24 🇨🇿🇭🇺🇵🇱🇸🇰 (@visegrad24) June 2, 2020

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