Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Bu aşağılık olayı lanetliyorum

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın eşi üzerinden bir propaganda yapıldı. Bir kadın üzerinden yapılan bu aşağılık olayı lanetliyorum" dedi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, takımın durumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

"Son 1 hafta içerisinde kaptanımızın (Jose Sosa) eşi üzerinden bir propaganda yapıldı. Bir kadın üzerinden yapılan bu aşağılık olayı lanetliyorum. Bu konuyla ilgili gerekenleri de yapacağız" diyen Ağaoğlu takımdaki gelişmelere ilişkin ise şunları söyledi:

"Novak'la sürekli görüşüyoruz. O da 'Önümüzde çok önemli bir 8 hafta var, şampiyonluğa gidiyoruz, geleceğim önemli ama bunların hepsinden önemli olan 2.5 senedir hizmet ettiğim ve şampiyonluğu bekleyen takımım' dedi. Kaptanımız önümüzde çok önemli bir hedef olduğu için sözleşme konusunu sezon sonuna bırakmak istedi."

🎥🎙️Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Kaptanımız Jose Sosa açıklamalarda bulunuyor https://t.co/MCsV0073GC — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) June 3, 2020

​Arjantinli futbolcu Sosa'nın bordo-mavili ekiple yıllık 2.2 milyon euro’ya anlaştığı ancak eşi Carolina Alurralde’nin memlekete dönmek için ısrarcı olduğu iddia ediliyordu.