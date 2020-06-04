Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: UEFA cezası CAS'tan döner

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından bordo-mavili kulübe verilen Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasını değerlendirdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, kulüp sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan Ağaoğlu, kararın yanlış bir değerlendirme sonucu ortaya çıktığını ve verilen cezasının CAS'tan döneceğine olan inançlarının tam olduğunu belirtti.

🎥🎙Başkanımız Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulunuyor https://t.co/yYpIyQzUav — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) June 4, 2020

​Ağaoğlu, "Trabzonspor 2019 bütçesi gelir-gider dengesini sağlamış, aynı zamanda kâr açıklamış bir kurum bugün itibariyle. Dolasıyla bu yanlış anlaşılan ve UEFA Üst Kurulu'nun yanlış değerlendirmesinden kaynaklanan cezanın bir an önce CAS'a taşınmasının kararını vermiş bulunmaktayız. Hazırlıklarımız başladı, çalışmalarımız devam ediyor. Buna benzer bir sıkıntıyı geçtiğimiz sene farklı boyutlarda yaşadığımız zaten herkesin malumu. Yine orada yapmış olduğumuz itirazlar ve vermiş olduğumuz mücadeleler neticesinde 2019-2020 yılında UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkını elde etmiştik. Olayın CAS'a taşınacağı için hukuksal süreç başlatıldığı için gerekçeli karar ve bu iki önemli madde nerede ne gibi hatalar yapıldığı noktasında herhangi bir açıklama yapmayacağım. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini istiyorum ki çok yanlış bir değerlendirme ve bu yanlış değerlendirme sonucunda verilmiş bir karar bu. Çok kısa süre içerisinde bununda CAS'tan geri döneceğine olan inancımız tamdır" diye konuştu.

'Hiçbir şey mücadele etmeden, savaşmadan kazanılmıyor'

"Eliniz ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar haklı olursanız olun hiçbir savaş mücadele etmeden kazanılmıyor" diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Buradaki mücadelemizi çok ciddi boyutlarda yapmak için her türlü hazırlığı yaptığımızı da hem camiamızın hem de kamuoyunun emin olmasını istiyorum. Hiçbir ödülün, hiçbir başarının kimseye altın tepsi içinde sunulduğu görülmemiştir. Ne kadar haklı olursanız olun mücadele yapmadan, ortaya ciddi bir mücadele koymadan, savaşmadan kazanılan başarı yoktur. Zaten yönetime geldiğimizden beri sadece futbolla uğraşmadığımızı, çok farklı sıkıntılarla, çok farklı zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğumuzu kamuoyu zaten yakından izlemiştir. Bu doğrultuda İsviçre'deki hukuk büromuzla birlikte hukuki süreci başlatmış bulunmaktayız. Yanlış değerlendirme sonucu ortaya çıkan bu cezanın, bu kararın CAS'tan döneceğine olan inancımız tamdır."

'TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor'

Taraftarların süreci sükunetle takip etmeye davet eden Ağaoğlu, "Mücadelemiz bizim mücadelemizdir. Görev bizim görevimizdir. 2019 yılında yapmış olduğumuz mücadelenin farklı boyutta, biraz daha kapsamlısını vereceğimiz için mücadelemizde ve davamızda da haklı olduğumuz için en ufak bir endişemiz en ufak bir şüphemiz yok. Herkesin emin olmasını istiyorum. Sadece ve sadece bizim önümüzde 8 haftalık bir lig süreci, kupa yarı final ve olası kupa final maçımız var. Camiamızın ve taraftarlarımızın bütün enerjisini ve bütün dikkatini önümüzdeki oynayacağımız maçlara odaklanmalarını istiyorum. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'ya kurum olarak gösterilen tepkiler de bana ulaştı. Şu kadarını söyleyebilirim. TFF bu dosyada bizimle birlikte mücadele ediyor. Verilen karar da UEFA'nın bağımsız bir kurumu tarafından verildiği için UEFA'da tepki göstermenin anlamlı olmadığını düşünüyorum. Lütfen bu konuda taraftarlarımızı sükunete davet ediyorum. Olay kontrolümüz altındadır. Çok ciddi şekilde süreci yürüteceğiz. Karar CAS'tan dönecektir, bu konuda da en ufak bir endişemiz yok" şeklinde konuştu.

'Siz şampiyon olun biz de sizi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz'

Ağaoğlu, yaşanan sürecin ardından oyuncularla da görüştüğünü belirterek, "Siz şampiyon olun biz de sizi UEFA Şampiyonlar Ligi'ne götüreceğiz. Şampiyon olmak sizin göreviniz. Sizi oraya getirmek de bizim görevimiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konudaki hassasiyeti anlıyorum. Sükunetle yürütmemiz gereken bir görev olduğu için bunu bize bırakmalarını istiyorum. Zaten görev bizim kontrolümüz altında. Süreç belki uzayabilir ama sürecin uzaması da asla ve asla bizim aleyhimize olmayacak. Herkesi lig ve kupa maçlarına konsantre olmaya davet ediyorum. Şampiyon olmak bizim futbolcularımızın ve teknik heyetimizin görevi, onları Şampiyonlar Ligi'ne getirmek de bizim görevimiz" diyerek sözlerini tamamladı.