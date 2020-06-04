Beşiktaşlı futbolcular George Floyd'u andı

ABD'de polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybeden George Floyd'un ölümüne spor dünyası tepki göstermeye devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü de Floyd için paylaşım yaptı. Futbolcular, bugünkü antrenmanda siyah ve beyaz tişörtlüler olarak ikiye ayrılarak, sahadaki dizilişleriyle Floyd'un isminin baş harfleri olan G ve F yazdı.

​Külübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma da 'George Floyd anısına #BlackLivesMatter' notu düşüldü.