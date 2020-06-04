MHK: Üst klasman hakemlerimiz 5 Haziran'dan itibaren kampa girecek

Merkez Hakem Kurulu (MHK), 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig maçları öncesi hakemlerin kampa gireceğini açıkladı. Yapılan duyuruda, bu kampla hakemlerin fiziksel, mental ve teknik olarak müsabakalara hazır hale gelmelerinin amaçlandığı vurgulandı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de görev yapacak hakemlere birden fazla maçta görev verilebileceğini açıkladı. Kurul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Süper Lig'in 12 Haziran'da başlayacağını hatırlattığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu bağlamda üst klasman kakemlerimiz de 5 Haziran 2020'den itibaren TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Bu hazırlık kampında yapılacak çalışmalarla, hakemlerimizin; uzaktan eğitim ve bireysel antrenmanlarını sürdürdüğü üç aya yaklaşan bu zor sürecin ardından, sezonun geri kalanına, fiziksel, mental ve teknik olarak hazır halde girmeleri amaçlanmaktadır.

Kampa katılacak tüm hakemlerimizin hem giriş hem de maçlardan önceki Kovid-19 testleri düzenli olarak yapılacaktır. Üst klasman yardımcı hakemlerimiz kampa katılmayacak olup, müsabaka görevleri öncesi, müsabakaların dördüncü hakemleri ile birlikte, düzenli olarak Kovid-19 testleri yapılacaktır.

Ayrıca sezonun geri kalanı için aşağıdaki hususları da kamuoyunun bilgisine sunarız.

• Kampa, Süper Lig ve 1. Lig'de hakem, VAR ve AVAR olarak görev yapacak hakemler davet edilmiştir. Ayrıca bu hakemlerimiz müsabakalarda 4. hakem olarak da görevlendirilecektir.

• Görevlendirmeler ön atama şeklinde yapılacak ve o maç için tüm hakem ekibinin Kovid-19 testlerinin negatif olarak sonuçlanmasından sonra onaylanarak kamuoyuna açıklanacaktır."