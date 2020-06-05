Fatih Terim: Rakibimizin ceza alması bizi sevindirmez

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA tarafından Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Trabzonspor ile ilgili olarak "Rakibimizin ceza alması bizi ilgilendirmez, sevindirmez de. Biz kendi işimize bakacağız. Elbette Şampiyonlar Ligi’ne gitmek çok önemli. Ama biz bunu şampiyon olarak başaracağız" dedi.

Türkiye gazetesinden Yalımcan Sarpyel'in haberine göre ligde lider konumunda bulunan Trabzonspor’un UEFA’dan finansal yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir sene men cezası alması, zirvedeki takımlarının hesap yapmaya başlamasına sebep oldu.

Çünkü bordo-mavililerin şampiyon olması durumunda bile ceza geçerli olursa ligi ikinci bitiren takım, direkt Devler Ligi biletini cebine koyacak. Üçüncü takım ise ön eleme oynamaya hak kazanacak. En önemlisi faktör ise ikinci ve üçüncünün kasasına ciddi bir para girecek. Ancak gözünü 23. şampiyonluğa diken Galatasaray, Trabzonspor’a gelen cezayla ilgilenmiyor.

“Biz kendi takımımızla ilgileniyoruz” diyen sarı-kırmızılı yöneticiler, takımın Şampiyonlar Ligi biletini bileğinin hakkıyla alacağını söylüyor. Teknik direktör Fatih Terim de dün oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Sezon başında yola çıkarken hedefimiz doğal olarak şampiyonluktu, hâlen de aynı. Rakibimizin ceza alması bizi ilgilendirmez, sevindirmez de. Biz kendi işimize bakacağız. Elbette Şampiyonlar Ligi’ne gitmek çok önemli. Ama biz bunu şampiyon olarak başaracağız. Başka hesaplar yapmaya gerek yok” ifadelerini kullandı.