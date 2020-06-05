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    Nihat Özdemir: Fenerbahçe yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir

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    Spor
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    https://tr.sputniknews.com/spor/202006051042198227-nihat-ozdemir-fenerbahce-yonetimi-tarafindan-konunun-saptirilmasi-asil-rezalettir/

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, dün bir canlı yayında, "Şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz" sorusuna verdiği cevabın saptırıldığını söyledi.

    Nihat Özdemir, TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Ekonomist Dergisi'nin Instagram yayınında 'Futbolda şike tartışmalarını bitirmek için nasıl bir strateji izleyeceksiniz?' sorusuna verdiğim cevabın önce kamuoyu ve sosyal medyada, daha sonra da Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından amacından çok farklı olarak yorumlandığını maalesef üzülerek takip ettim. Herkesin bildiği gibi 2010-2011 sezonunda birçok kulüple ilgili 'şike tartışmaları' olmuştur. Yayındaki sözlerimde herhangi bir kulübün veya kulüplerimizin ismi geçmemiş, imada bulunulmamıştır. Buna rağmen Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi tarafından konunun saptırılması asıl 'rezalet'tir." ifadelerini kullandı.

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    "Daha üzücü olan ise Fenerbahçe gibi güzide bir kulübümüzün ve köklü bir camianın bu anlayışla yönetilmesidir" sözlerini kullanan Özdemir, şunları belirtti:

    "Türk futboluna ve Fenerbahçe Kulübü'ne, şu anda Fenerbahçe Başkanı ve başkanvekili olan şahıslardan daha uzun yıllar hizmet etmiş olmak gurur madalyamdır. Adımı bir terör örgütü ile yan yana getirme cüretini gösteren Semih Özsoy'un şahsımla ilgili itham ve saldırılarını esefle kınıyor ve ayıplıyorum. Benim, yıllardır Türkiye'ye nasıl hizmet ettiğimi herkes biliyor. Fenerbahçe'ye nasıl hizmet ettiğimi ise, 2010-2011 sezonunda yönetici olan, şimdiki Başkan Ali Koç, 'Nihat Özdemir'in başkanlığında bu yönetim yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmıştır' diyerek özetlemiştir. Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olan hizmetlerimi sorgulamak başkanvekili olan şahsın haddine değildir. Göreve geldiklerinden bu yana sportif başarısızlıklarını sosyal medyanın yönlendirmesi ile örtmeye çalışanların bu tür açıklamalarına itibar edilmemesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

    Etiketler:
    Semih Özsoy, Fenerbahçe, şike, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nihat Özdemir
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