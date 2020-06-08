Kayıt
02:48 08 Haziran 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu mazbatayı Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten aldı.

    Vefa Küçük'ten Nihat Özdemir açıklaması: İfadelerine açıklık getirmesini bekliyoruz

    © AA / Serhat Çağdaş
    Spor
    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103373/95/1033739551_0:75:1200:750_1200x675_80_0_0_ff8c9d8691358f54de8e8883baec650c.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202006081042205979--vefa-kucukten-nihat-ozdemir-aciklamasi-aciklik-getirmesini-bekliyorum/

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'den 2010-2011 sezonuyla ilgili ifadelerine açıklık getirmesini beklediklerini açıkladı.

    Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak konuşmaya ihtiyaç hissettiğini belirterek, "Nihat Özdemir eğer, '2011 yılında şike var' diyorsa, kendisiyle çelişiyor ama ben bu cümleyi farklı yorumluyorum. Bir soru üzerine verdiği cevabı belki ifade ederken yanlış cümleler, yanlış kelimeler kullanmış olabilir ama bunu kalbinden böyle geçirdiğini hiç zannetmiyorum. Geçirse de mühim değil. Neticede bu işin doğrusuna Türk adaleti karar vermiştir" ifadelerini kullandı.

    "Bizim kulübümüzün böyle bir olayın içinde olmadığı, Başkanımız ve yöneticilerimizin böyle bir eyleme katılmadığı mahkemelerin kararlarıyla sabittir" diyen Küçük şunları söyledi:

    "2011 yılı 3 Temmuz’unda vuku bulan talihsiz olaylarda kulüp başkanımızı ve yöneticilerimizi hedef alan bir eylemde bulundular. O zamanlar Sayın Nihat Özdemir kulübümüzün başkan vekili, Sayın Ali Koç da asbaşkanıydı. Aziz Yıldırım’ın cezaevine gitmesinden sonra da Nihat Özdemir ve Ali Koç başta olmak üzere o günkü yöneticiler canla başla haksızlığa uğradığımızı, böyle bir şike olayının aslının olmadığı ve bunun bir gün mutlaka ortaya çıkıp bu kumpası kuranların mahcup olacaklarını devamlı beyan ettiler. Bunların en başında da Nihat Özdemir geliyordu."

    Geride kalan 9 senede çok şeyin değiştiğini aktaran Küçük, şunları kaydetti:

    "Sayın Mehmet Ali Aydınlar da o zamanki şanssız olarak TFF Başkanı olmasından dolayı bizim camiamız kendisine çok büyük ithamlarda bulundu. Ama geçen zaman içerisinde görüldü ki esas bu işin failleri ve bu işe sebep olanlar ne federasyon mensupları ne de başkalarıydı. Bilindiği gibi sonradan FETÖ olarak isimlendirilen paralel yapının kumpaslarıydı. Dolayısıyla bu kumpasa karşı ne TFF Başkanının gücü yeterdi ne de başka güçlerin bu konuda dahli olabilirdi. Şimdi geldiğimiz noktada 2011 yılındaki olayın şike mi değil mi konusu spor kamuoyunda ve Türk kamuoyunda çok tartışıldı ama Allah’a şükür ki geldiğimiz bugünlerde şikenin olmadığı, kulübümüze ve o zamanki başkan ve yöneticilere yapılan hareketin bir kumpas olduğu, bu kumpasın da terör örgütü sempatizanı, mensubu polisler, savcılar ve hakimler tarafından tezgahlandığı ortaya çıktı."

    Vefa Küçük, sonraki süreçte adil yargılama yapan mahkemelerin şikenin olmadığı yönünde karar aldığını ve o gün ismi geçen tüm kişilerin suçsuz olduklarına karar verdiğini dile getirdi.

    Fenerbahçe camiasının Özdemir'den ifadelerine açıklık getirmesini beklediğini vurgulayan Küçük, "Kendisinin de böyle bir düzeltme yapmasını, maksadının ne olduğunu açıkça söylemesini temenni ediyorum, bekliyorum. Bunu yaptığı takdirde de camiamızdaki infial suhulete erer ve Fenerbahçe kendi içindeki meselesini kendiliğinden halletmiş olur" diyerek sözlerini tamamladı.

    Etiketler:
    Fenerbahçe, Nihat Özdemir, Vefa Küçük
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    10 Nisan'dan bu yana kısıtlama olmayan ilk hafta sonu: Vatandaşlar balık tuttu, alışveriş yaptı
    Karikatür
    Lavrov: Batılı ülkeler, salgından zarar gören ülkelerin Rusya’dan yardım istemesini yasaklıyor
    infografik
    AKINCI Taarruzi İHA
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet