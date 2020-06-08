Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup: 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e yönelik olarak bir mektup kaleme aldı. Özdemir, "Konuşmamda başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in, Fenerbahçe'nin hukuki mücadelesini devam ettirdiği sezon için kullandığı "Türkiye'de de böyle bir olayı yaşadık, o sezon 2010-11 sezonudur. 2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık. Amatör liglerde de şikayetler geliyor, Etik Kurulumuz inceliyor. Bunlarla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yakaladığımız zaman meselenin üzerine gideriz" ifadesiyle başlayan tartışma devam ediyor.

Karşılıklı gelen açıklamaların ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, "Kendisinin de böyle bir düzeltme yapmasını, maksadının ne olduğunu açıkça söylemesini temenni ediyorum, bekliyorum. Bunu yaptığı takdirde de camiamızdaki infial suhulete erer ve Fenerbahçe kendi içindeki meselesini kendiliğinden halletmiş olur" çağrısında bulundu.

Bunun üzerine TFF Başkanı Özdemir, bugün Küçük'e yönelik olarak bir mektup kaleme aldı. Sözlerine "Değerli büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz" diye başlayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki, yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta asıl vurgulamak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda başka maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur. Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum."