Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'den Tahir Karapınar'a teklif

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Tahir Karapınar’a resmi teklif yaptı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Sarı-lacivertliler gelecek yıl sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun önerisiyle Tahir Karapınar'la görüştü.

Anlaşma sağlanırsa UEFA Pro Lisansı olan Karapınar 8 haftalık süreçte takımın başında olacak. Gelecek yıl da Fenerbahçe'de altyapı koordinatörlüğü görevine getirilecek.

Tahir Karapınar kimdir?

Tahir Karapınar, 20 Haziran 1967’de İzmir’de dünyaya geldi. Karapınar, futbol hayatı boyunca İzmir’de kaldı. Göztepe ve Altay formaları giyen deneyimli futbol adamı, 2002 yılında Siyah Beyazlı forma ile futbolculuk kariyerini noktaladı.

Tahir Karapınar, 2009 yılında da teknik direktörlük kariyerine Altay ile başladı. 53 yaşındaki Tahir Karapınar, son olarak 6 yıl önce Manisaspor’da yardımcı antrenörlük görevi yaptı.

Teknik direktör olarak sadece Altay’da görev alan Tahir Karapınar, 2011-12 yıllarında Gaziantepspor, 2013-14 yıllarında da Manisaspor’da yardımcı antrenörlük yaptı. Tahir Karapınar, son olarak 2017-18 sezonunda Konyaspor’da profesyonel takım antrenörü olarak görev almıştı.