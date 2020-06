Colin Kazım başına gelen ırkçı olayı anlattı: Türkiye ile EURO 2008'e katıldıktan sonra İngiltere'de yere yatırıldım

Eski Türkiye A Milli Futbol Takımı oyuncusu Colin Kazım Richards, ırkçılıkla her an, her dakika mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Richards, yıllar önce başına gelen bir olayı da anlattı: "Bir keresinde Türkiye ile EURO 2008'e katıldıktan sonra İngiltere'de kelepçelenip yere yatırıldım."