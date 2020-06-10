Abdullah Avcı: Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri Emre Belözoğlu’dur

Çalıştığı en iyi oyuncunun Emre Belözoğlu olduğunu dile getiren teknik direktör Abdullah Avcı, “Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan birisi Belözoğlu’dur. Saha içindeki futbol aklıyla, bir antrenör gibi düşünebilme yeteneğinden çıkıp takımın önemli bir parçası olmasıyla anlatabiliriz” diye konuştu.

Başarılı teknik adam Abdullah Avcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası başlayacak Süper Lig’den, gelecek sezon planlamasına, milli takımdan, Beşiktaş’taki görevine kadar birçok konuda Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

‘Beşiktaş’a yakışır oyunu oynatmam için o zamanım ve fırsatım olmadı’

Beşiktaş’ta önemli deneyimler elde ettiğini ve önemli bir kulüpte görev aldığını söyleyen Avcı, şunları kaydetti:

“Hiçbir keşkem olmadı. Çok önemli bir kulübe gittim. Duygusuyla, tutkusuyla taraftarıyla, stadıyla atmosferiyle geçmişiyle ve tarihiyle önemli bir kulüptü ve hiçbir pişmanlığım olmadı. Beşiktaş'a gittiğimde saha içinde kalan ve bunu detaylı bir şekilde, o kulübün geçmişine ve şanına yakışır bir şekilde bir oyun oynatmaya çalıştık. Hem savunmada hem de hücumda en ufak detayına kadar oyunlarla paylaştık. Sonrasında olumluyu da yaşadım, Beşiktaş taraftarı böyledir. İstifayı da yaşadım, Abdullah Avcı tribüne tezahüratını da yaşadım. Güzel duygulardı. Oyuncularımla bir şeyleri geliştirebilmek, güçlü bir oyun oynatabilmek için hem teoride hem de pratikte oyunun çok tekrarları gerekiyor. Beşiktaş'a yakışır oyun için o zamanı ve fırsatı yakalayamadım ama 6 aylık süreçte önemli deneyimler kazandım. Hiçbir pişmanlığım da olmadı.”

‘6 ayda 2 yönetimle çalıştım, hiç pişmanlığım yok’

Beşiktaş’tan ayrılmanızda yönetim ile aranızda güven problem mi vardı şeklinde yöneltilen soruya Avcı, şu şekilde yanıt verdi:

“Bunu bilmiyorum onu diğer tarafa sormak lazım. 6 maçta üst üste kazanma serisini bir yeni yönetimle yaşadık. Ben ilk kez kongre yaşadım, 6 aylık süreçte 2 yönetimle çalıştım. Bu durum bir kulübün içindeki dinamikler açısından kolay değil. Olumluyu da olumsuzu da iki dönemde yaşadık. Büyük takımlarda hemen sonuç almak gerekiyor ki biz ayrılırken şampiyonluk yarışının içerisindeydik. Bunlar bir deneyim ve güzel duygular da yaşadık. Hiç pişmanlığım yok.”

‘Resmi teklif almadım’

İsminin sürekli farklı kulüpler anılmasıyla ilgili olarak da konuşan başarılı teknik adam, herhangi bir takımdan resmi bir teklif gelmediğinin altını çizdi:

‘En iyisi Emre Belözoğlu’

“Resmi bir teklif alsam bunu gayet net söylerim. Teklifle ilk önce dolaylı yoldan konuşulur, bunu daha önceden de ifade ettim. Dünyanın ve ülkemizin bu yaşadığı bu süreçte öncelik insanların sağlığına kavuşması. Biz görev alacakmış gibi ekip halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm ekibimle fikir alışverişi yapıyoruz. Analizler yapılıyor, takip ettiğimiz takımlar var. Yeni oyunlar ve oyuncular var. Bir teknik ekibin yarın çalışacakmış gibi hazır olması lazım. Biz de hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Samimiyetimle söylüyorum; teklif aldığımda bunu paylaşacağım. Önemli olan çalışacağın yerde üretmektir. Böyle bir kısıtlamamız yok. Dolaylı yoldan yurt içi ve yurt dışı konuşmalar var. Bunu zaman içinde en iyi şekilde değerlendireceğim.”

Çalıştığı en iyi oyuncunun, kariyeri de göz önüne alındığında Emre Belözoğlu olduğunu belirten Avcı, “Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan birisi hem burada hem yurt dışında oynamış oyuncuların da bir tanesi olan Emre Belözoğlu'dur. Hem saha içindeki futbol aklıyla, bir antrenör gibi düşünebilme kendi başına maç çözme yeteneğinden çıkıp takımın önemli bir parçası olmasıyla anlatabiliriz. Geçenlerde Michael Jordan belgeseli vardı, içinde önemli mesajlar da var. Çok önemli bir figür, bir yıldız oyuncu, tek başına oynuyor aslında ama hocası onu bir organizasyonun içine nasıl katılması gerektiğine ikna ediyor. Emre de böyle bir oyuncu. Takımın sisteminde önemli bir parça oldu. Kendi yaşamı ve sahada verdiği oyun kalitesiyle örnek oldu. Başka örnekler de var ama Emre yaşı itibarıyla de uç bir örnek olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

‘Emre de Arda da Nuri de sportif direktör olarak başarılı olur’

Tecrübeli teknik adam son günlerde gündeme gelen sportif direktörlük kavramı için Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Nuri Şahin gibi isimlerin başarılı olabileceğini dile getirdi:

“Almanya'da bunun örnekleri var. Üst düzey oyunlarda görev almış, uluslararası görevler de bulunmuş oyuncular var. Emre Belözoğlu, Arda Turan, Nuri Şahin gibi isimler var. Hepsiyle de hem ilişkim hem de çalışmışlığım var. Almanya'da da böyle hangi yolu tercih edeceksen onun eğitimini alarak yola devam ediyorsun. Son zamanlarda uluslararası organizasyonlarda görev almış oyuncularımız da var. Yabancı dilleri de var. Bu üniversitede eğitmenlik de olabilir, sportif direktörlük de olabilir. Bu isimlerin kulüplere çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.”