Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif

Fenerbahçe Kulübü, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde takıma yapılan testlerin negatif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Dün takımımıza, teknik ve idari kadromuza yapılan testlerin sonucu negatiftir" ifadeleri kullanıldı.