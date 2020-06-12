Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni' kampanyası: 'Duyguların olduğu yerde sözler bir şey ifade etmiyor'

Beşiktaş, 'Bırakmam Seni' kampanyasına start verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kampanyanın detayları anlatıldı. Çebi, "Duyguların olduğu yerde sözler bir şey ifade etmiyor. Bağış kampanyası duygu yumağı demektir. Beşiktaş'ın ne kadar büyük aile olduğunu göstereceğini söylemek istiyorum" dedi.