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    Beşiktaş'tan 'Bırakmam Seni' kampanyası: 'Duyguların olduğu yerde sözler bir şey ifade etmiyor'

    © Fotoğraf : Twitter
    Spor
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    Beşiktaş, 'Bırakmam Seni' kampanyasına start verdi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kampanyanın detayları anlatıldı. Çebi, "Duyguların olduğu yerde sözler bir şey ifade etmiyor. Bağış kampanyası duygu yumağı demektir. Beşiktaş'ın ne kadar büyük aile olduğunu göstereceğini söylemek istiyorum" dedi.

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yaklaşık 300 milyon TL gelir hedeflenen 'Bırakmam Seni' kampanyası için start verdi. Çebi ve yöneticilerin katılımıyla düzenlenen basın toplantısında kampanyanın detayları anlatıldı.

    Çebi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

    • "Bu kampanyanın Beşiktaş'a çok desteği olacak. Milyonlarca taraftarımız bize destek verecek. Beşiktaş'ın en önemli sportif faaliyetlerinden biri olan futbol takımı ve seyircili hali imkansız hale gelmiştir. Taraftarsız oynayacağımız 8 maçımız var. Herkes kadar biz de iddialıyız. 8 maçı kazanmak için sahaya çıkacağız.
    • Beşiktaş camiasının, taraftarımızın beni her sokakta gördüğünde ısrarla, 'Bağış kampanyası istiyoruz, hakkımızdır bu' söylemiyle oluşmuş bir bağış kampanyasıdır. Bu kampanyanın Beşiktaşımıza çok büyük desteği olacağına inanıyorum. Beşiktaşımızın geleceğini inşa ederken, şeffaf bir sistem kurarken bu dönemde bağış kampanyasından gelecek destek önemli olacaktır. Beşiktaşımıza verecekleri her bir kuruşun yerinde harcanacağını, geleceği tesis etmek anlamında kullanılacağına söz veriyorum. Beşiktaş taraftarının desteğine ihtiyacımız var. Miktardan çok katılım sayısının artması moral verecektir bize. 1 kuruş veren de önemli bizim için. Aile ekonomisini sarsmayacak şekilde bu kampanyaya destek vermelerini rica ediyorum. Her kuruşa dikkat edeceğiz.

    'Bir davamız var, bu dava bitene kadar buradan gitmeyeceğiz'

    • Beşiktaş taraftarının vereceği destekler kadar iş adamları ve iş kadınlarının da desteğine ihtiyacımız var. Bu isimleri Beşiktaş'ın şanlı şerefli sayfalarına yazacağız.
    • Bir davamız var. Bu dava bitene kadar buradan gitmeyeceğiz. Bu dava, Beşiktaş'ın bağımsızlığını koruma davasıdır. Davamızın en önemli parçası budur. Bu dava Beşiktaş'ı evrensel bir kulüp haline getirme davasıdır. Modern bir kulüp olmak zorundadır.
    • Duyguların olduğu yerde sözler bir şey ifade etmiyor. Bağış kampanyası duygu yumağı demektir. Beşiktaş'ın, Türk spor kamuoyuna ne kadar büyük aile olduğunu göstereceğini söylemek istiyorum. 'Bırakmam seni Beşiktaş'ım, bırakmam' Bu kampanyayla yola çıkıyoruz.
    • Bu tür şeylerde kimin gönlünden ne kopar bilemiyoruz. 15-20 milyon taraftarımız var, biliyoruz. SMS'ler ve iş adamları rakamı belirleyen bir faktör olacaktır. 15-20 milyon taraftarımızın birer kere SMS atması hedefimizdir.
    • Herkesin gönlünden geçen kadar. İş adamlarımıza 'Biz buradayız, siz neredesiniz?' diye telefondan esprili konuştum. İş adamlarımız çok etkili. Hepsine çok teşekkür ediyorum.
    • Beşiktaş'ın geliri kadar giderleri olacağı kadar, yüksek kontratlı futbolcularımızdan bizimle beraber olmalarını isteyeceğiz. Ancak, fedakarlık yapmalarını isteyeceğiz. Buna soğuk değiller ama bitmiş bir şey yok. Şu an görüşmelerin sıcak geçmesi moralimizi artırdı.
    • Beşiktaş koca bir çınar. Nasıl ayaklanacağımızı herkes görecek. Bu paralarla öze dönüşü başlatacağız. Eski, yeni yönetici diye bir şey yok. Hepsi Beşiktaşlı. Bu kampanya, tüm Beşiktaşlılar'a açık.
    • 1 SMS, 20 lira. 'Bırakmam Seni' diyerek gönderecekler. Bu kampanyada herkes bize Beşiktaş'ın yardım etme hakkımız var diyerek istedikleri kampanya.

    'Duygusal ve karşılıksız bir kampanya'

    • Bunun karşılığı bir şey vermeyeceğiz. Ancak, pazarlama odaklı bazı projeler olacak. Bu duygusal bir kampanya. Karşılığı yok. Camiaya sonuna kadar yardım yolunu açtık.
    • Beşiktaş'ın 'Bırakmam Seni' diyen 20 milyon taraftarı var. Öyle umuyorum. Beşiktaş'ın 20 TL'yi bulamayan taraftarı da vardır. 1 lira da, 1000 lira da aynıdır. Hiç SMS atamayan, 20 SMS atandan gönül olarak daha çok katkı sağlayabilir. Ben taraftarımın gönlünü kırmak istemem. Beşiktaş'a olan sevgisinden ötürü kimse, aile bütçesini dağıtarak yardım yapmasın.
    • Herkes diyor ki: 'Başkan, hep eskiyi konuşuyorsun.' Ben eskinin unutulmasını istemiyorum. Geçmişi kapatırsan, gelecek olanlar çarçur edecekler paraları. Beşiktaşlılar, kötü idareyi ve çarçur edilen paraları unutmayacak. Ben hep konuşacağım.
    • Bir davamız var. Bağımsız Beşiktaş! UEFA'ya hesap vermek, onlarla uzlaşma yapmak hiç hoş değil. Öze dönüş için başlattığımız bu kampanyayı, hesap vermemek için başlattık. Kağıtta 300 milyon TL yazdığı için UEFA'nın kapısına gidip bir çözüm bulacağız.
    • Beşiktaşlılar UEFA-FFP konusunda huzursuzluk yaşamasın. Sıkıntılar devam edecek. Yok kabul edersek, niye Beşiktaş kampanya yapıyor noktasına gelinir. Müsaade etsinler, bir süre daha Beşiktaş'ın durumunu anlatmaya devam edeceğiz.
    • (Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sözleşmeleri) Bugün başlattık kampanyayı. Onlar da kampanyaya katılırsa mutlu oluruz. Her futbolcumuz, 8 maçı kazanmaları gerektiğini söylediler. Kafalarının karışmasını istemediler. Transferle ilgili konu 8 hafta bitmeden konuşulmayacak. Boş kağıda imza atıp, bağış yaparlarsa kabul ederiz. Emek verdiler, biz de emeklerinin karşılığını verdik.
    • Altın harflerle bu bağışa kampanya yapanları bu stada yazacağız. Bunu buradan taahhüt ediyorum. Beşiktaş'ın kıymetli sanatçıları var. Bize destek oldular. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Beşiktaşlı duruşunu sergilediler. Kampanyayı yürüten Adnan Dalgakıran ve yöneticilerimiz, sanatçılarla görüşüyor. Görüşmeye devam edecekler.

    'Bir Fenerbahçe taraftarı yardım edemeyeceğini üzülerek tweet atmış'

    • Diğer kulüplerden yardım isteği olursa reddetmeyiz, başımız gözümüz üstüne.
    • Bir Fenerbahçe taraftarı, yardım edemeyeceğini üzülerek tweet atmış. Bir Beşiktaşlı, 'Senin yerine ben atarım' deyip yardım etmiş. Bunlar güzel. Birbirimizi kucaklayalım. Fenerbahçeliler ve Galatasaraylılar da benim için kıymetli. Ancak, Beşiktaşlıların yeri ayrı.
    • İlk mesajı ben atıyorum. Hayırlı uğurlu olsun."
    Etiketler:
    taraftar, Ekonomi, Transfer, Futbol, SMS, Bırakmam Seni, Beşiktaş
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