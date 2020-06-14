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    Acun Ilıcalı

    Acun Ilıcalı: Fortuna Sittard kulübü ile anlaşma aşamasındayım

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    Spor
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    Sputnik Türkiye
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    Acun Ilıcalı, "Fortuna Sittard kulübü ile anlaşma aşamasındayım. Her şey sorunsuz sona ererse genç futbolcuları Türkiye’de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz" dedi.

    Televizyoncu Acun Ilıcalı, katıldığı canlı yayında satın almak üzere olduğu Fortuna Sittard kulübünden Süper Lig’de ki şampiyonluk yarışı ve Beşiktaş’ın kampanyasına kadar gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu:

    © Fotoğraf : Twitter
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    - Şampiyonluk için tahminim yok aslında. Trabzonspor’un yüksek düzeyli bir futbolu var. Başakşehir ve Okan Buruk ikilisini dikkatle takip ediyorum. Merdivenleri çıkıyor, acaba zirve mi görecek? Galatasaray ve Fatih (Terim) hoca da, her zaman şampiyonlukta vardır.

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    © İHA / İHA-AW037241
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    - Fenerbahçe için objektif konuşacağım, ben hakem camiasında art niyet olduğunu çok düşünen biri değilim ama hata payı diye bir şey var ya, belki Fenerbahçe bu sezon gerçek anlamda bir ritim yakalamışken. Başakşehir maçı sonrasında ritim yakalamışken üst üste hakem hataları. Başka zaman dikkat edilmeyip de denk gelen ince detaylar..Bir gol attık, attığımız gol bizim hanemize yazıldı, onu da yaşadık. Zirvede olacak bir Fenerbahçe vardı eksikliklerine rağmen, bence takım ritmini kaybetti orada ve geri çekildi. Bence iyi sezon oluyordu, iyi maçlar oynamıştı Fenerbahçe ama istikrarlı olan başarılı oluyor. Sezon hayal kırıklığına doğru gidiyor ama bakalım ne olacak.

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    Acun Ilıcalı
    © Fotoğraf : TV8
    Acun Ilıcalı: Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncem yok, Avrupa'da bir kulüp satın alabilirim
    - (Hollanda kulübü) Fortuna Sittard ile anlaşma aşamasındayım. Her şey sorunsuz sona ererse genç futbolcuları Türkiye’de ve dünyada keşfedip dünya futboluna kazandırmak istiyoruz. Fenerbahçe başta olmak üzere genç oyuncuları Türk futboluna kazandırmak istiyorum. Mesela şöyle bir hayalim var, Fenerbahçe’de tribünleri ayağa kaldıran bir oyuncunun Fortuna Sittard’dan yetişmesini istiyorum.

    Etiketler:
    Bırakmam Seni, Galatasaray, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, Beşiktaş, Fortuna Sittard, Acun Ilıcalı
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