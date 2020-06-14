Seyircisiz maçta sahaya seyirci girdi: Jordi Alba ile selfie çekti

İspanya La Liga'nın 28. haftasında, Barcelona'nın deplasmanda Mallorca'yı 4-0 yenerek liderliğini sürdürdüğü maçta pes dedirten bir olay yaşandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan karşılaşmada, tribünden atlayan bir kişi sahaya girdi. Barcelonalı Jordi Alba ile selfie yapan kişi, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından yeniden başlayan İspanya La Liga'nın 28. haftasında, lider Barcelona deplasmanda alt sıralardaki Mallorca ile karşılaştı. Pandemi nedeniyle diğer karşılaşmalar gibi seyircisiz oynanan maçta alınan tüm önlemlere karşın, maçın 54. dakikasında tribünde oturan bir kişi sahaya atladı.

Üzerinde Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 10 numaralı milli forması bulunan kişi, herkesin şaşkın bakışları arasında Jordi Alba'nın yanına koşarak oyuncu ile selfie yaptı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek sahaya giren kişiyi dışarı çıkardı.

Seyircisiz oynanan Mallorca-Barcelona karşılaşmasında sahaya seyirci daldı https://t.co/NbYAsReZhA pic.twitter.com/JO1egGPYXv — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2020

Olay nedeniyle kısa bir süre duran maç, sahaya giren kişinin çıkarılmasının ardından yeniden başladı.