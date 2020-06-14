Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş'a 100 milyon TL’ye yakın para verdim

A Spor'da katıldığı yayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini anlatan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu tür müsibetlere karşı dünyanın bütün insanları birlikte hareket etmeli. Türkiye bunu çok iyi başardı. Sağlık bakanımıza, devletimize, sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz. İşin sonuna geldiğimizi düşünüyorum. Verdiğimiz son testin sonucu pozitif. Çok sert geçirmedim. Ne geçirdim bilmiyorum, bugün iyiyim" dedi.
#CANLI Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'un sorularını yanıtlıyor https://t.co/bQ4zCJiUZY— A Spor (@asporcomtr) June 14, 2020
‘Salgından önce de Beşiktaş'ın ekonomisi çok sağlıklı değildi’
Salgının etkileriyle ilgili olarak Çebi, şöyle konuştu:
‘Popülist politikalarla gelen şampiyonluklar futbolcuların şampiyonluğudur’
Altyapı vurgusu yapan Ahmet Nur Çebi, "Kendi içimizden özümüzden oyuncu çıkarmak istiyoruz. Genç çocukları bulursunuz ve getirip yetiştirirseniz iyi futbolcu yaparsanız. Bu iş sabır ister. Popülist politikalarla gelen şampiyonluklar futbolcuların şampiyonluğudur. Ancak bulduğunuz gençlerle şampiyon olursanız, bu sizin hakkınız. Yoksa uçaklara binerek, futbolculara 3'er 5'er milyon Euro vererek şov yapma değil, öz kaynaklarla yapılan şampiyonluklardır kıymetli olan. Zoru başarmaktır önemli olan. Artık şov yapmayı bırakacağız. Uzun vadede tek bir çaremiz kendi öz kaynaklarımızla yolumuza devam etmektir" diye konuştu.
‘Tüm gelirlerimizin temlik edildiğini bilmiyordum’
"Çok sıkıntılı dönemde göreve geldik" diyen Beşiktaş Başkanı Çebi, şunları söyledi:
'Hata yaptım dediğiniz oldu mu?' sorusuna Çebi, şöyle yanıt verdi:
"Çok güvendiğim ve irdelemediğim konularda pişman oldum. Bazılarında hatalar olduğunu gördükçe yeni yeni kendime hesap verdiğim şeyler oluyor. İlk geldiğimde icraatlar ile uğraştık. Sonra seçime girdik. Stadın ihale komisyonunda 3 ay yer alabildim. Statla ilgili yaptığım 3-4 ihaledir. Ondan sonrası benimle ilgili değildir. Ondan sonra Ümraniye'ye gönderildim. O zaman Şenol Hoca'yla, futbolcularla birlikteydim. Transferlerin içinde son 3 yılda hiç olmadım. Zaten belli, sayın başkanın seçim yaptığında ben 2. Başkanlığa ve İcra Kurulu başkanlığına getirildim. Benim görevim ödemek. Sorumluluktan kaçmadım ama bu da kabak tadı verdi.
‘Bir bırakın işimizi yapalım’
Geçenlerde eski bir yöneticimiz benimle ilgili ‘Ümraniye'de prim dağıtılmış’ dedi. Bunlar komik şeyler. Konuyla ilgili mahkemeye gittim. İnsanlarda sürekli bir muhalefet. Bir bırakın işimizi yapalım. Çok az bir kesim olmasına rağmen trollerle, muhalefetle uğraşıyorum, kabak tadı verdi. Eski konuşmalarla neden rahatsız oluyorsunuz ki. Kampanya başladığından beri ne bir destek ne de bir söylem var.
‘SMS yoluyla bize gelen yaklaşık 200 binin üzerinde mesaj aldık’
Fikret Orman aradı mı?: ‘O konulara girmeyelim’
‘Yardım için arayan oldu mu? Fikret Orman veya bir başkası aradı mı?’ sorusuna direkt yanıt vermemeyi tercih eden Çebi, "O konulara girmeyelim. Beşiktaşlılardan görüyorum desteği. Ancak hep muhalif olan taraftan bir destek göremedim. Kulaklarım açık bekliyorum. Beni artık sen de oradaydın diye yargılamalarını istemiyorum. Nerede olduğumu da tarif ettim. Muhalifler muhalefetlerine destek versinler ancak bu kampanyanın dışında eleştirsinler. Biz burada emanetçiyiz" diye konuştu.
‘Bir davam var, Beşiktaş’ı bağımsız kılmak istiyorum’
"5 sene sonra Beşiktaş'ı nerede görüyorsunuz?" sorusunu Çebi şöyle yanıtladı:
‘Borç o kadar büyümüş ki...’
Kulübün bir süre akıcı bir gelire ihtiyacı olduğunu belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Borç o kadar büyümüş ki, kontrol edilemiyor. 3 milyar borcun faizi 450 milyon TL. Oyuncularımın birçoğunun 2 yıllık sözleşmeleri var. Ancak kontratları yüksek. 3 milyon kontrat bedeline oynayan oyuncunun yerine burada 700-750 milyon Euro'ya oynayacak oyuncu bulmak, 2 sene sonra giderlerimizi 60'dan 30 milyon Euro'ya indirecek. Ancak bu sürede kampanyadan gelen rakam bizi biraz rahatlatacak" şeklinde konuştu.
‘Artık altyapı desteği Sergen Hocamızda’
"Transferde nasıl bir politikanız var?" sorusu üzerine Çebi, "Hayat devam ediyor. Söylemlerimin içinde var. Altyapıdan gelen 2-3 oyuncumuzu oynatmak. Dün 1-2 tanesi sahadaydı, ben beğendim. Scout ekiplerinin bulduğu oyuncuları oynatıp onları parlatmak. Sonra da onları yüksek bonservis bedelleriyle satmak. Çok iyi oyuncular bulurken, ahlak da önemli. 31-32 yaşına gelmiş oyuncuyla imzalıyorsunuz, sonra ortada yok. Başarıya aç ve becerikli kabiliyetli kişiler, içlerinden tecrübeli ahlaklı, bunlara destek verecek isimlerle yola devam etmek istiyoruz. Artık bunun altyapı desteği Sergen Hocamızdadır. Bundan sonrasını o bulacak" yanıtıyla altyapıya vurgu yaptı.
‘Buraya 100 milyon TL'ye yakın para verdim, kurtulacağını bilsem daha çok veririm'
"Beşiktaş taraftarı o eski döneme, iyi kadrolu Taliscalı, Cenkli, Aboubakar'lı kadroyu yeniden görecek miyiz?" şeklinde soru üzerine Çebi, "Sabra ihtiyacım var. Enkaz edebiyatı diyorlar. Ben elektriğin parasını bile zor bir araya getiriyorum. Oyuncuların parasını vermek için zorlanıyorum. Buraya ekmek parası için gelen oyuncuya vermediğinizde acıyı siz çekiyorsunuz. Personelle ilgili şubat ayına kadar ödemesini yaptık. Onları burada üzüntülü görmek kolay değil. Buraya 100 milyon TL'ye yakın para verdim. Bilsem ki kurtulacak, daha da çok veririm. 20-30'unu geri aldık, giriş çıkışlar yaptık. Ben para verdikçe keyif alan insanlar var. Yarın öbür gün buraya para vermeyen insanlar gelirse kulübümüz zorlanır" ifadelerini kullandı.
‘Hocanın oynamak istediği kişilerle devam etmeye çalışacağız’
‘Abdullah Hoca şu ana kadar bizi hiç üzmedi’
Görevden ayrılan Abdullah Avcı'nın kulüpten yaklaşık 30 milyon TL'ye yakın alacağının olması konusunda ise Çebi, "Kampanya başladıktan sonra hocayla konuşmadık. Abdullah Hoca da bir destek yapabilir. Başka isimler de yapabilir. Abdullah Hoca, '30 milyon TL tazminatım var, bundan vazgeçtim' derse çok kıymetlidir. Ancak mecbur değil. Kulübümüzün hocamıza karşı sorumluluğu devam ediyor. 3 yıllık kontratı var. İnşallah hocam bir yerlere gidecektir. O sürede alacağı parayı 'Almak istemiyorum’ derse, milyonlarca kez teşekkür ederim. Abdullah Hoca şimdiye kadar yapacağını yapmıştır. Şu ana kadar bizi hiç üzmedi, onu da söyleyeyim" ifadelerini kullandı.
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