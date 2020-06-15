Kasapoğlu'ndan Muslera için 'Geçmiş olsun' telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dün oynanan maçta sakatlanan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının 14. dakikasında sakatlanan kaleci Fernando Muslera için Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, Uruguaylı kalecinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.