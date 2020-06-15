Galatasaray: Çaykur Rizespor maçının orta hakemi bundan böyle bizim için cellat başıdır

Galatasaray, dün oynanan Çaykur Rizespor maçında yaşananlarla ilgili olarak açıklama yaptı. Kulübün açıklamasında "Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil cellat başıdır" dendi.

Galatasaray Kulübü, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın tepki çeken "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar. Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü" yorumu ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili olarak bir açıklama yayınladı.

Başında "Süper Lig'in 27. haftasında futbol takımımızın Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta kaptanımız Fernando Muslera ve oyuncumuz Florin Andone’nin ciddi şekilde sakatlanmaları insan olan herkesi son derece üzmüştür" hatırlatmasında bulunulan açıklama, şöyle devam etti:

"Yıllardır Türk futbolunun içerisinde adeta içimizden biri olan, centilmenliğiyle yediden yetmişe herkesin sevgi ve saygısını kazanmış kaptanımız Fernando Muslera’nın ayağının kırılmasıyla yaşamış olduğu acıyı, milyonlarca Galatasaray taraftarıyla birlikte ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sporseverler kalbinde derinden hissetmiştir.

birlikte ülkemizde ve dünyanın her yerindeki sporseverler kalbinde derinden hissetmiştir. Yaşanan bu sakatlıklar karşısında futbolun tüm paydaşları tek bir duyguda kenetlenmişken, rakip takım başkanının söylemleriyle takındığı tavır ve asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil 'cellat başı'dır.

rakip takım başkanının söylemleriyle takındığı tavır ve asıl görevi tarafsız, adil bir yönetimle sporcunun sağlığını korumak olan hakemlerin verdikleri kararlar Türk Futbolu için utanç vericidir. Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil 'cellat başı'dır. Diğer taraftan futbolu bir intikam alma oyunu olarak gören Ç. Rizespor Başkanı’nın maç öncesi ve sonunda yaptığı açıklamalar, kendisinin Galatasaray camiasına duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır.

duyduğu öfkeyi ve kini bir kez daha ortaya çıkartmıştır. Bilindiği gibi, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında yine Rize'de oynadığımız maç esnasında protokol tribününde ' Bana silahımı getirin! ' diyen, maç sonrasında ise kameralar önünde müsabakanın hakemine yönelik ' Silahım olsa vururdum ' ifadesini kullanan bu zat, dünkü tavırlarıyla da Galatasaray düşmanlığıyla beslendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, nedeni anlaşılmaz bir şekilde kendi camiasını, camiamıza karşı kışkırtmış, başkanlık seviyesiyle bağdaşmayan bir kültüre sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur.

' diyen, maç sonrasında ise kameralar önünde müsabakanın hakemine yönelik ' ' ifadesini kullanan bu zat, dünkü tavırlarıyla da Galatasaray düşmanlığıyla beslendiğini bir kez daha gözler önüne sererken, nedeni anlaşılmaz bir şekilde kendi camiasını, camiamıza karşı kışkırtmış, başkanlık seviyesiyle bağdaşmayan bir kültüre sahip olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Sporun barış, dostluk ve kardeşlik ruhuna aykırı olan, söylemleriyle topluma kin ve nefret aşılayan, verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir. Bu amaçla tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz.

ve verdiği kasıtlı kararlarla adalet duygusunu yok eden her kim olursa olsun Türk sporundan temizlenmelidir. Bu amaçla tüm yetkili kişi ve kurumları Türk sporuna zarar verenler hakkında gereğini yapmak üzere bir kez daha göreve davet ediyoruz. Galatasaray Spor Kulübü olarak konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Yaşar Kemal Uğurlu neden tartışma konusu oldu?

Galatasaray'ın deplasmanda 2-0 kaybettiği Çaykur Rizespor maçı her açıdan tartışılan bir mücadele olurken hakem Yaşar Kemal Uğurlu da en çok gündeme gelen isimlerden biri oldu.

Ev sahibi takım lehine verilen penaltı kararı dışında Andone'nin sakatlandığı pozisyon ile Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyon öncesi yaşanan ofsayt anı çok konuşuldu.

Muslera'nın ayağı iki yerden kırılırken, öncesinde pozisyon ofsayt olarak gerçekleşmiş ancak VAR talimatları gereği pozisyon devam etmişti. Galatasaray'da golcü Andone'nin sakatlandığı pozisyonda kaleci Tarık kontrolsüz olarak rakibinin üzerine düşmüş ve ciddi bir bağ sakatlığı yaşanmıştı. Yaşar Kemal Uğurlu, VAR monitöründen pozisyonu takip etti ancak penaltı kararına hükmetmedi.