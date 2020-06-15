Iker Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı yarışından çekildi

İspanyol futbolunun en önemli isimlerinden biri olan eski kaleci Iker Casillas, futbol federasyonu başkanlığı için adaylığını geri çekti.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) başkanlığına göz kırpan Iker Casillas, koronavirüs salgınının yarattığı kriz nedeniyle adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Sosyal medya aracılığıyla açıklama yapan Casillas, “Yakında yapılacak RFEF seçimlerine katılmamaya karar verdiğimi bildirmek istiyorum” dedi.

Casillas, ‘ülkesinin yaşadığı istisnai sosyal, ekonomik ve sağlık durumu nedeniyle’ bu kararı verdiğini, salgının seçimleri ikinci plana attığını belirtti.

Casillas, şubat ayında mevcut RFEF Başkanı Luis Rubiales’e karşı aday olacağını açıklamıştı. Ünlü kalecinin yarıştan çekilmesiyle, Rubiales’in bir dönem daha başkanlık yapmasının önü açıldı. Seçimlerin 17 Ağustos’ta gerçekleşmesi planlanıyor.

Avrupa’da koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İspanya’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 27 bin 36 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı da 243 bin 928’e ulaştı.

Real Madrid altyapısından yetişen ve 16 yıl eflatun-beyazlı formayı giydikten sonra 2015 yazında Portekiz'in Porto takımına transfer olan Casillas, 1 Mayıs 2019'da antrenmanda geçirdiği kalp krizinin ardından profesyonel futbol kariyerini sonlandırma kararı almıştı.

39 yaşındaki Casillas, 167 maç ile İspanya Milli Takımı formasını en çok giyen futbolcular arasında ikinci sırada bulunuyor.