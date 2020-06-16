Ali Koç: Enteresan transfer hamlelerimiz var, direkt oynayacak 2-3 isme odaklanıyoruz

FB TV'de 'Gündem Özel' programına katılan kulüp başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamada bulundu.

Önümüzdeki seneler için yeni planlamalar yaptıklarını dile getiren Koç, "Tüm taşları yerine oturtacağız. Enteresan transfer hamlelerimiz var. Direkt oynayacak 2-3 isme odaklanıyoruz. Taraftarlarımızdan içlerinin rahat olmasını istiyorum. Bu seneki planlamamız geçen 2 seneden farklı. Gençlere odaklanıyoruz. Hem altyapıya gelecek hem kadroda yer alacak. Tahir hocanın iyi işler yapacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Trabzonspor maçının kendileri açısından önemine de değinen Koç, şöyle devam etti:

"Çok zor bir kulüple maçımız var. Bu maçın bu tarihte olmasının nedenini anlamıyorum. Biz normalde Galatasaray-Trabzonspor derbisinden sonra bu maçı yapacaktık. Yarı finali değiştirdiler ama final tarihi belli değil. Kaptanın da oyuncuların da dediği gibi varımızı yoğumuzu sahada gösterip Türkiye Kupası'nda finale kalacağımıza inanıyorum. Hala üç kupanın ikisini alma ihtimalimiz var. Şimdiden yaptığımız planlama, el sıkıştığımız ve sıkışmak üzere olduğumuz oyuncular ve kafamızdaki hoca gelecek için çok daha hayırlı olacak. 2020-2021'in planlaması 3 aşağı 5 yukarı tamamlanmış olacak. Transfer eylül sonuna kadar devam edecek. Pandemiden dolayı ciddi fırsatlar da çıkacak. Yarın akşam tur atlayacağımıza inanıyorum."

Ali Koç, ekonomik anlamda futbol takımı oyuncularına 2 opsiyon sunduklarını ve henüz oyunculardan geri dönüş almadıklarını da aktararak sözlerini tamamladı.