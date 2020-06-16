Muslera bugün ameliyat oluyor: 6-8 ay yok

Galatasaray'da tibia ve fibula kırığı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Fernando Muslera bugün ameliyat ediliyor.

Galatasaray, tibia ve fibula kırığı teşhisiyle hastaneye kaldırılan Fernando Muslera’nın bugün ameliyat edileceğini açıkladı.

Uruguaylı file bekçisi böylece 34. doğum gününde bıçak altına yatmış olacak. İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak Muslera’yı hastanede ziyaret ederken, Uruguaylı kaleci bu ziyarete sosyal medyada teşekkür edip “Benim de dualarım ve kalbim Mustafa Cengiz başkanım ile” dedi.

Spor Arena'da yer alan habere göre, Uruguaylı kalecinin 6-8 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilirken, sakatlığının yine aynı stadyumda sakatlanan Emre Akbaba ile hemen hemen aynı olduğu kaydedildi.

Ne olmuştu?

Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, Süper Lig'in 27. haftasın deplasmanda oynanan Çaykur Rizespor deplasmanında talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Mücadelenin 15. dakikasında Çaykur Rizespor'dan Skoda ile çarpışan Uruguaylı eldiven, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi ve yerini genç kaleci Okan Koçuk'a bıraktı. Acılar içinde yerde kalan tecrübeli file bekçisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı ve ilk kontrolleri burada gerçekleştirildi. Yapılan ilk tetkiklerin ardından Fernando Muslera'nın sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edildi.