Ali Koç'tan Kruse ve Muslera'ya ziyaret

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ameliyat olan Kruse ve Muslera'yı ziyaret etti.

Apandisit ameliyatı geçiren Fenerbahçeli Max Kruse ve kaval kemiğinden ameliyat edilen Galatasaraylı Fernando Muslera'yı ziyaret eden Ali Koç geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Aynı hastanede kalan iki oyuncuya yaptığı ziyaret ile moral veren Ali Koç, oyuncularla kısa bir görüşme yaparak sohbet etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün akşam ameliyat olan Max Kruse'yi ziyaret etti



Koç ayrıca sabah saatlerinde operasyona alınan Galatasaraylı Muslera'ya da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu pic.twitter.com/Kqr3JGKp81 — İHA Spor #EvdeKal🏠 (@iha_spor) June 16, 2020

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