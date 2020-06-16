Eski Trabzonspor Başkanı Usta alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı

Trabzonspor yönetimi ile uzlaşma sağlayan eski başkan Muharem Usta, alacağı 38 milyon 438 bin 477 TL'yi kulübe bağışlama kararı aldı.

Eski Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, kulüpten alacağı 38 milyon 438 bin 477 TL'den vazgeçti. Bordo mavililer resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yaparak eski başkan ile uzlaşma sağladıklarını ve Usta'nın alacaklarını kulübe bağışladığını duyurdu.

Açıklamada şöyle dendi:

"Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan görüşmeler uzlaşmayla sonuçlanmıştır. Sayın Muharrem Usta geçmişe dönük alacaklarının 38 milyon 438 bin 477 TL'lik kısmını kulübümüze bağışlamıştır."

Kulübümüz ile eski başkanlarımızdan Sayın Muharrem Usta arasında yapılan uzlaşmaya dair açıklama



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