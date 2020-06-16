Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-1 eleyen Trabzonspor, ilk finalist oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup eden Trabzonspor, finale yükselen ilk takım oldu.
53. dakikada Trabzonspor ikinci gole yaklaştı. Ani gelişen atakta Sörloth'un pasında topla buluşan Ekuban, sol çaprazdan ceza sahasına girerken meşin yuvarlağı tekrar bu oyuncuya aktardı. Sörloth'un penaltı noktasının gerisinden bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
55. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.
83. dakikada konuk takım tekrar öne geçti. Ani gelişen atakta sol kanatta topla buluşan Ekuban, ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı Sörloth'a aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.
90. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta rakip oyuncuya çarpan meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır son anda tokatlayarak kornere gönderdi.
90+4. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Ndiaye, kendi yarı sahasında Luiz Gustavo'dan kaptığı topla takımını ani atağa çıkardı. Pereira'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin sağdan ortasında Novak'ın ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlara gitti: 1-3.
Karşılaşmayı 3-1 kazanan Trabzonspor, kupada adını finale yazdırdı.
Maçtan dakikalar şöyle:
6. dakikada Ekuban’ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Sörloth’un şutunda Serdar’a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
12. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinden Zajc’ın şutunda top üstten auta çıktı.
23. dakikada Zajc’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat’ın dönerek yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.
28. dakikada sol kanattan Zajc’ın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde auta çıktı.
42. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım’ın ortasında Deniz şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1
53. dakikada Ekuban’ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth’un şutu farklı şekilde auta çıktı.
55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan gole izin vermedi.
70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici’nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu kornere çeldi.
83. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ekuban’ın pasında bomboş durumda Sörloth topu boş kaleye gönderdi. 1-2
90. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici’nin şutunda savunmaya çarpan top yön değiştirmesine rağmen Uğurcan iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
90+4. dakikada sağ kanattan Ndiaye’nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Novak’ın vuruşu filelere gitti. 1-3
Volkan Demirel Emre Belözoğlu'nu sakinleştirmeye çalışıyor.. Evet gerçekten de yaşandı bu#FBvTS pic.twitter.com/phUJmqH2M7— Mehmet Berke (@HonoreDeBerke) June 16, 2020
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Fenerbahçe: Altay x, Dirar x, Serdar x (Jailson dk. 61 x), Falette xx, Hasan Ali xx, Gustavo xx, Tolga xx (Mevlüt dk. 79 x), Deniz xxx (Ferdi dk. 61 xx), Zajc xx (Mehmet Ekici dk. 46 x) Rodrigues x (Ömer Faruk Beyaz dk. 88 ?), Vedat Muriqi x
Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Emre, Tolgay, Allahyar
Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar
Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx (Serkan Asan dk. 87 ?), Ndiaye xxx, Abdülkadir Ömür xx (Doğan Erdoğan dk. 79 x), Ekuban xxx (Dursun dk. 87 ?), Nwakaeme x (Bilal dk. 35 x), Sörloth xxx (Hüseyin Türkmen dk. 87 ?)
Yedekler: Erce Kardeşler, Manoel, Manuel da Costa, Abdurrahim, Taha Tunç, Koray Kılınç
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Goller: Deniz (dk. 42) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 6) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (dk. 24) (Yedek kulübesi) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Mehmet Ekici, Tolga, Rodrigues (Fenerbahçe), Sörloth, Pereira (Trabzonspor)
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