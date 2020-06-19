Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği dönemde yayıncı kuruluş beIN Sports ile yaşanan gerilime dair açıklama yaptı.
Kasapoğlu, yayıncı kuruluşla görüşmeleri neticesinde kulüplerin bugün itibariyle ödeme alacağını kaydetti. Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar" dedi.
Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- "Bugün kulüpler için federasyona 103 milyon lira bir ödeme yapılacak. Bu para federasyon aracılığıyla kulüplere dağıtılacak. Önümüzdeki hafta da yapılacak. Takvime göre bu böyle devam edecek.
- 2019'daki başarıları öncü olarak görüyoruz; futboluyla, voleyboluyla. Türk sporu açısından bunu fırsata çevirme olarak görüyoruz.
- Sürdürülebilirlik önemli bizim için. Kulüplerimizin şeffaf yönetilmesi lazım. Geçtiğimiz aylarda en kapsamlı bir spor çalıştayını gerçekleştirdik. Gençlerimizi kazanmak için yetenek tarama projemiz var. Eylül ayında başlayacağız inşallah. Branş fark etmiyor.
- Kulüplerimizin daha ciddi çalışmalar yapması gerekiyor. Federasyonlarımızın da öyle. Muhakkak olan şu ki federasyonlarımız kendi kendilerini yürütebilir olmalı. Öz gelirlerini bulmaları gerekiyor. Tabi ki devlette yardım eder ama kendilerini idare etmeliler.
- Geçen sene nasıl Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptıysak bu sene de Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacaktık. Bu sene için yine gündemdeydik ama seyircili olmasını istedik. O yüzden önümüzdeki sene bir şölen şeklinde ev sahipliği yapacağız.
- Federasyon başkanının kaç kez seçileceğine dair bir sınır yok. Öyle bir şey olmaz
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