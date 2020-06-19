Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar" açıklamasında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendiği dönemde yayıncı kuruluş beIN Sports ile yaşanan gerilime dair açıklama yaptı.

Kasapoğlu, yayıncı kuruluşla görüşmeleri neticesinde kulüplerin bugün itibariyle ödeme alacağını kaydetti. Kasapoğlu, "Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz neticesinde kulüplerimiz bugün itibarıyla bir ödeme alacaklar; önümüzdeki hafta da alacaklar" dedi.

Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: