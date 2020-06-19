Fenerbahçe ile Obradovic anlaştı: Başantrenör, yıllık ücretinde indirime gitti

Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Obradovic ile yapılan görüşmeler neticesinde anlaşma sağladı. Obradovic, 3 milyon euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon euro’yu kabul etti.

Fenerbahçe Kulübü, başantrenör Zeljko Obradovic ile anlaşmaya vardı. 26 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'dan ayrılan Obradovic, geçen günlerde İstanbul'a döndü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerle görüşmeler yapan Obradovic, yeni sezon ve alacağı ücret konusunda uzlaşma sağladı.

Obradovic, 3 milyon euro yıllık ücretinde indirime giderek 2 milyon euro’yu kabul etti, 30 milyonluk takım bütçesinin de 20 milyona indirilmesini onayladı.