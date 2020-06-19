Beşiktaş’ta pandemi sürecinde form kaybettiği ve kilo aldığı iddia edilen Güven Yalçın için takım arkadaşı Necip Uysal sosyal medya paylaşımı yaptı.

Uysal yaptığı paylaşımda Güven’e destek olurken, “Kilo aldı diyenler biraz buraya baksın” ifadelerini kullandı.

Necip Uysal’dan Güven Yalçın paylaşımı: ‘Kardeşime kilolu diyenler buraya baksın’ https://t.co/ePJSb1slzC pic.twitter.com/6gFI7tCm74 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 19, 2020

Fransa’dan talipleri var

Beşiktaş’ta son dönemdeki performansı nedeniyle eleştiriler alan Güven Yalçın’ın Fransa’dan talipleri olduğu öne sürülüyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre; Nimes ve Bordeaux’un takibinde bulunan Güven Yalçın için Beşiktaş Yönetimi’nin 5 milyon Euro’luk bonservis talebi geçerliliğini koruyor. Fransız kulüplerinin ise genç forvet için Siyah- Beyazlılar’a son olarak 2.5 milyon Euro’luk öneride bulunduğu konuşuluyor.