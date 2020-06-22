Nascar'ın Afrikalı-Amerikalı sürücüsü Bubba Wallace'ın garajında 'ilmik' bulundu, soruşturma başlatıldı

ABD’nin en çok izlenen motor yarışları organizasyonu Nascar, Afrikalı-Amerikalı sürücü Bubba Wallace’ın garajında ‘ilmik’ bulunmasının ardından soruşturma başlattı. Wallace, ırkçılığın ve köleliğin sembolü olarak görülen Konfederasyon bayrağının yasaklanması için kampanya yürüten isimlerin başında geliyordu.

George Floyd’un öldürülmesinin ardından ırkçılık ve polis şiddetine karşı protestoların isyana dönüştüğü ABD’de, Nascar’ın tam zamanlı tek siyah yarışçısı olan Bubba Wallace’a çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.

Alabama’daki Talladega Superspeedway’de Wallace’ın takımı tarafından kullanılan garajda 'ilmik' bulundu.

Olayı kınayan Nascar, “Kızgın ve öfkeliyiz, bu iğrenç hareketi ne kadar ciddiye aldığımızı yeterince güçlü bir şekilde ifade edemeyiz. Derhal bir soruşturma başlattık, sorumlu kişi ya da kişileri belirlemek ve bunları spordan uzaklaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Kesin olarak belirttiğimiz gibi, Nascar’da ırkçılığa yer yoktur” açıklamasında bulundu.

Bubba Wallace da Twitter’dan bir mesaj paylaşarak, saldırıyı ‘aşağılık bir ırkçılık ve nefret eylemi’ olarak nitelendirdi ve ‘son derece üzgün olduğunu’ söyledi. Wallace, “Bu beni bitirmeyecek. Pes etmeyeceğim, geri adım atmayacağım” dedi.

Bubba Wallace, pek çokları için ırkçılığın ve köleliğin sembolü olarak görülen Konfederasyon bayrağının yasaklanması için kampanya yürüten isimlerin başında geliyordu.

Kampanyanın ardından Nascar, bayrağın kullanımını yasaklamıştı. Yapılan açıklamada, “Konfederasyon bayrağının varlığı, organizasyon olarak oluşturmaya çalıştığımız herkesi kapsayan duruş ile ters düşüyor. İnsanları yarış sevgileri sebebiyle bir araya getiriyor oluşumuz bu organizasyonu özel kılan şeydir. Bu sebeple Konfederasyon bayrağı tüm NASCAR etkinlikleri ve ürünleri üzerinden kaldırılacaktır” denilmişti.