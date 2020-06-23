Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ''Alkollü olduğumu söylemişler. Ben doğduğumdan beri ağzıma alkol koymadım. Şimdi alkol testi yaptıracağım'' şeklinde konuştu.
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ''Alanyasporlu idarecilerden ölmüş anneme sövenler oldu" açıklamasını yaptı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ''Alkollü olduğumu söylemişler. Ben doğduğumdan beri ağzıma alkol koymadım. Şimdi alkol testi yaptıracağım'' şeklinde konuştu.
Ayrıntılar geliyor...
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