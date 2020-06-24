Nascar'ı sarsan 'ilmik' skandalı: FBI, 'garaj kapısında kullanılan çekme halatı' olduğu sonucuna vardı

Nascar’ın tam zamanlı tek siyah yarışçısı olan Bubba Wallace’ın garajında bulunan ilmiğin, aslında çok uzun süredir orada bulunan ve kapıyı kapatmakta kullanılan bir halat olduğunu ortaya çıkaran FBI, olayın ‘nefret suçu’ olmadığını açıkladı. Nascar’dan memnuniyet açıklaması gelirken, Wallace geri adım atmadı.

Irkçılık karşıtı protestolarla sarsılan ABD’de, en çok izlenen motor yarışları organizasyonu olan Nascar’ı sarsan ve ‘çirkin saldırı’ olarak yorumlanan olayın perde arkası FBI’ın yaptığı soruşturma sonucu aydınlatıldı.

Alabama’daki Talladega Superspeedway’de birkaç gün önce Nascar’ın Afrikalı-Amerikalı sürücüsü Bubba Wallace’ın takımı tarafından kullanılan garajda 'ilmik' bulunmuş ve bu yarış dünyasını ayağa kaldırmıştı.

Olayı kınayan Nascar, “Kızgın ve öfkeliyiz, bu iğrenç hareketi ne kadar ciddiye aldığımızı yeterince güçlü bir şekilde ifade edemeyiz. Derhal bir soruşturma başlattık, sorumlu kişi ya da kişileri belirlemek ve bunları spordan uzaklaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Kesin olarak belirttiğimiz gibi, Nascar’da ırkçılığa yer yoktur” açıklamasında bulunmuştu.

Bubba Wallace da saldırıyı ‘aşağılık bir ırkçılık ve nefret eylemi’ olarak nitelendirmiş ve ‘son derece üzgün olduğunu’ söylemişti. Wallace, “Bu beni bitirmeyecek. Pes etmeyeceğim, geri adım atmayacağım” demişti.

It wasn't a "noose" it was a door pull. A fraud and scam that incited racial division. Will FBI now investigate this hoax? Will @Nascar be held accountable? https://t.co/4gwS58X1Sp — Tom Fitton (@TomFitton) June 24, 2020

'Ekim 2019’dan beri orada'

Ancak 15 kişilik bir ekiple yürütülen FBI soruşturması, olayın yanlış anlaşıldığını ortaya çıkardı. FBI’ın edindiği bulgulara göre ‘ilmik’, garajı kullanan bir önceki takıma tahsis edilen bir halattı ve Ekim 2019’dan beri orada bulunuyordu.

FBI Özel Ajanı Johnnie Sharp Jr. ve Savcı Jay E. Town, bu nedenle herhangi bir ‘nefret suçu’ işlenmediğini savundu.

Durumun anlaşılması üzerine Nascar’dan “Bunun Bubba'ya karşı kasıtlı, ırkçı bir eylem olmadığını öğrendiğime minnettarız” açıklaması geldi.

Wallace: Bana yönelik değildi ama birileri o ilmiği bağladı

Bubba Wallace ise olaya ait kendisine gösterilen fotoğraflar gördüğü şeyin ‘bir garaj çekme halatı olmadığını’ savundu. CNN’e konuşan Wallace, “2019’da bağlanmış olsun ya da olmasın veya her neyse, o bir ilmikti. Yani, bana yönelik değildi ama birileri ilmiği bağladı. Ben de bunu söylüyorum” dedi.