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    Fenerbahçeli yetkili: Obradovic aile baskısına dayanamadı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202006251042321753-fenerbahceli-yetkili-obradovic-aile-baskisina-dayanamadi/

    Avrupa Ligi tarafından 'efsane' olarak nitelendirilen ve Avrupa basketbolunun en iyi başantrenörü olarak gösterilen Zeljko Obradovic, 7 yıllık Fenerbahçe kariyerini bitirdi. Fenerbahçe Kulübü yetkilisi, "Kalması yönünde ikna etmek için çok çaba sarf edildi. Onun da bir yanı istiyordu. Ama aile baskısı ağır bastı" dedi.

    Fenerbahçe'yi basketbolda dünya markası haline getiren koç Zeljko Obradovic’in gelecek sezon takımın başında olmayacağı ve bir yıl dinlenme kararı aldığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

    Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Kulübü'nden bir yetkili 'Obradovic neden gitti?' sorusuna, "Pandemi süreci Obradovic ve ailesini çok etkilemiş. Aslında bizimle görüşmek için buraya gelirken ayrılma kararını almıştı. Göreve devam etme ihtimali yüzde 20’nin bile altındaydı" cevabını verdi.

    Klüp yetkilisinin Arat'ın sorularına verdiği yanıtlar şöyle:

    'Obradovic’e ödenecek para hiç görüşülmedi'

    Ailesi mi Fenerbahçe’yi bırakmasını istemiş?

    Evet. Eşi Vesna, kızı Anya ve oğlu Djordje, ‘Artık beraber olmalıyız. En azından şu bir yıllık süreci evinde geçir, koronavirüs salgını bitsin, sonra istersen tekrar basketbola dönersin’ demişler.

    Obradovic’le burada ne konuştunuz?

    Fenerbahçe’de kalması için ikna etmeye çalıştık. Başkan Ali Koç ve yönetici Semih Özsoy kendisiyle 4 kez görüştü, yaklaşık 9 saat konuşuldu. Gerçekten büyük çaba sarf edildi ama olmadı.

    En büyük meselenin kendisine ödenecek para ve takım bütçesi olduğunu söyleyenler var?

    O görüşmelerde Obradovic’e ödenecek para hiç görüşülmedi. Takım bütçesi de 4. maddedeydi.

    Bazı oyuncularla kendisine sormadan sözleşme yenilendiği ve Obra’nın buna kızdığı iddiası doğru mu?

    Obradovic’e sormadan oyuncuların transferleri ve sözleşmeleriyle ilgili en ufak bir hamle yapılmadı.

    'Özel uçağı reddetti çünkü...'

    Ali Koç’un ‘Size özel uçak göndereyim’ teklifini reddetmesi, verilmiş bir kararın sinyali miydi?

    Hayır. O tamamen Obradovic’in yaşam tarzıyla ilgili bir konu. Ali Bey ‘Uçak bulamadıysan göndereyim’ dedi, O da, 'Gerek yok, uçak buldum' cevabını verdi.

    Peki, madem kararını vermiş; Obradovic’in tam 4 gün İstanbul’da kalmasının sebebi neydi?

    Görüşmeler sırasında iş öyle bir noktaya geldi ki, yüzde 20 olan kalma isteği yüzde 40’a, 60’a yükseldi. Kalması yönünde ikna etmek için çok çaba sarf edildi. Onun da bir yanı istiyordu. Ama aile baskısı ağır bastı. Neredeyse kalacaktı.

    Obradovic'in yerine 4 aday

    Obradovic'den boşalan Fenerbahçe Başantrenörlüğü görevi için kulislerde 4 isim konuşuluyor. En kuvvetli aday Sırp koçun yardımcılığını yapan ve birkaç kez, “Benden sonra Fenerbahçe ona emanet edilmeli” dediği Erdem Can.

    İkinci isim, bu sezon Galatasaray’ı çalıştıran Ertuğrul Erdoğan. Erdoğan, 2009-10 sezonunun son 3 ayında Bogdan Tanjevic’in hastalanmasına üzerine başantrenörlük görevini üstlenip Fenerbahçe ’yi şampiyon yapmıştı. 

    Üçüncü aday Litvanyalı Sarunas Jasikevicius. Fenerbahçe’nin eski oyuncusu olan Jasikevicius’un tek sorunu Zagiris Kaunas’la sözleşmesinin devam ediyor olması. Son aday ise Türkiye Milli Takımı ve Pınar Karşıyaka’yı çalıştıran Ufuk Sarıca.

    Etiketler:
    Ali Koç, Antrenör, Hürriyet gazetesi, Salgın, Koronavirüs, pandemi, Basketbol, Fenerbahçe, Zeljko Obradovic
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