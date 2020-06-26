Umursamazlığın bilançosu giderek büyüyor: Bu kez de Djokovic'in antrenörü koronavirüse yakalandı

Novak Djokovic'in salgına rağmen düzenlediği tenis turnuvasında koronavirüse yakalanan isimlere bu kez de ünlü raketin antrenörü ve eski Wimbledon şampiyonu Goran Ivanisevic eklendi.

Salgın sürerken düzenlenen ve adeta yeni vakalara davetiye çıkaran Adria Tur’a katılanlar arasında koronavirüse yakalananlar giderek artıyor.

Bu kez de ünlü raket Novak Djokovic'in antrenörü ve eski Wimbledon şampiyonu Goran Ivanisevic, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Instagram hesabından açıklama yapan 48 yaşındaki Hırvat sporcu Ivanisevic, “İyi hissediyorum ve herhangi bir semptom taşımıyorum. Kendimi izole etmeyi sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Turnuvada salgına yakalananlar arasında Djokovic'in kondisyoneri Marko Paniki de bulunuyordu. Turnuva sırasında sosyal mesafe tamamen hiçe sayılmış; seyirciler tribünde, sporcular ve top toplayıcı çocuklar sahada kol kola görüntüler vermiş, ayrıca kalabalık basın toplantıları düzenlenmişti.

Dünya 1 numarası ünlü Sırp tenisçi Djokovic de iki gün bir açıklama yayımlayarak eşiyle birlikte koronavirüse yakalandıklarını duyurmuştu.

Adria Tur'a katılan Bulgar raket Grigor Dimitrov ve Hırvat raket Borna Coric'in yanı sıra pek çok sporcu ve antrenörlerin de test sonuçlarının pozitif olduğu açıklanmıştı.

Djokovic ise açıklamasında 'ihtiyacı olan kimseler için para toplandığı' gerekçesiyle turnuvayı savunmuştu.