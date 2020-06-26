Galatasaray Futbol Takımı'nda Kovid-19 testleri negatif çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Futbol A Takımımızın COVID 19 test sonuçları hakkında



🔗 https://t.co/m1ZYuY7inq pic.twitter.com/03a6C5lqjk — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 26, 2020

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