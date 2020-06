Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza'da koronavirüs çıktı

Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz. 🙏



Get well soon @souza5. pic.twitter.com/LmXEhmKhyH