Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza'da koronavirüs çıktı

Kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımında sürdüren Josef de Souza'nın 3. çocuğunun doğumu için gittiği Brezilya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı belirtildi. 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun 14 gün boyunca ülkesinde karantinada kalacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı

Fenerbahçe, Twitter'dan yaptığı açıklamayla eski oyuncusuna geçmiş olsun dileklerini iletti: "Eski futbolcumuz Josef de Souza'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Josef de Souza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Josef de Souza'nın sahalara eskisinden daha güçlü dönmesini diliyoruz."