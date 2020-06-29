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    Beşiktaş'ın 1986-87 sezonuyla ilgili itirazı reddedildi

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/spor/202006291042347961-besiktasin-1986-87-sezonuyla-ilgili-itirazi-reddedildi/

    Beşiktaş Kulübü'nün 1986-87 sezonuyla ilgili olarak yaptığı itiraz, zaman aşımı nedeniyle reddedildi.

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur ÇebiMesut Bakkal'ın "1986-87 sezonunda Denizlispor'da oynarken Beşiktaş maçı öncesi Galatasaray'dan teşvik primi aldık" açıklamasıyla ilgili olarak 1 Haziran'da değerlendirmelerde bulunmuştu.

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    Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp Beşiktaş'a verilmesi için başvuru yaptıklarını belirten Çebi, "Mesut Bakkal Bey'in ifadeleriyle belirtmiş olduğu 1986-87 sezonu için Beşiktaş'ın şampiyon ilan edilmesi ve kupasının verilmesi için başvuru yaptık. TFF'nin en kısa zamanda cevap vermesini arzu ediyoruz" demişti.

    TFF, Beşiktaş'ın söz konusu başvurusunu bugün zaman aşımı gerekçesiyle reddetti. Genel Sekreter Kadir Kardaş imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "TFF Yönetim Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38 sayılı toplantısında;

    Beşiktaş AŞ. 13.03.2020 tarihli başvurusunda, Federasyon'a tescilli teknik adam Mesut Bakkal'ın 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' isimli kitabında 1986-87 sezonunun 34. haftasında oynanan Beşiktaş - Denizlispor müsabakasında Mesut Bakkal'ın ve Denizlispor oyuncularının tamamının açıkça teşvik primi aldığını ve ayrıca söz konusu müsabakada oynanan Denizlisporlu futbolcuların tamamının doping içeren madde kullandığını ikrar ettiği belirterek, Futbol Disiplin Talimatı'nın 14. maddesinde yapılan değişiklik ile müsabaka sonucunun etkileme ihlallerinin soruşturma zaman aşımına tabi olmaması nedeniyle bahsi geçen ihlaller hakkında soruşturma açılmasını, ihlalleri gerçekleştiren kişilerin cezalandırılmalarını, 1986-87 sezonundaki Beşiktaş - Denizlispor müsabakasının Beşiktaş lehine 3-0 tescil edilmesini, Mesut Bakkal'ın sürekli hak mahrumiyeti ile cezalandarılmasını, teşvik veren Kulüp ile Teşvik alan Denizlispor Kulüp yöneticileri ile bu müsabakada görev alan Denizlispor futbolcu ve teknik adamların tespit edilecek cezalandırılmalarını talep etmiştir.

    Bahse konu ihlallerin gerçekleştirildiğinin iddia edildiği tarihte, yani 1986-87 futbol sezonunda yürürlükte bulunan, 13.09.1985 tarihli ve 18867 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan 'Beden Terbiyesi Ceza Yönetmeliği'nin 'Hileli ve Danışıklı Yarışma ile Teşebbüs Hali' başlıklı 31. maddesinde 'Hileli ve Danışıklı yarışma yapan veya yaptıranlar ve aracıları, bir yıldan üç yıla kadar hak mahrumiyeti cezalı ile teşekküller altı aydan üç yıla kadar yarışmadan men cezası ile cezalandırılır' şeklindedir. Ayrıca yürürlükle olan bu talimatta teşvik primi verilmesi bir ihlal olarak düzenlenmemiştir.

    Aynı yönetmeliğin 'Kovuşturma Zaman Aşımı' başlıklı 90. maddesinde, kovuşturma zaman aşımı:

    '1-İhtar cezasını gerektiren fiillerden üç ayı,

    2-Geçici yarışmalardan men ve geçici hak mahrumiyetini gerektiren fiillerde bir yılı,

    3-Sürekli hak mahrumiyeti cezasını gerektiren fiillerde üç yılı, geçmesi ile ortadan kalkar.

    Kovuşturma zaman aşımının başlangıcı olay günüdür' şeklinde düzenlenmiştir.

    Görüldüğü üzere, ihlallerin gerçekleştiğinin iddia edildiği tarihte yürürlükte bulunan disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallerle ilişkin soruşturma zaman aşımı dolmuştur.

    Başvuruya konu disiplin ihlali iddiaları her ne kadar yürürlükte olan Futbol Disiplin Talimatı'nın 'Müsabaka Sonucunu Etkileme' başlıklı 56. Maddesinde düzenlenen disiplin ihlalleri arasında bulunmakta ve yine yürürlükteki Talimatın 14. Maddesinde, müsabaka sonucunu etkileme şeklindeki disiplin ihlallerinin soruşturmasının zaman aşımına tabi olmadığı düzenlenmişse de; fiilin gerçekleştiği tarihte yürürlükte bulunan mevzuat ile sonradan yürürlüğe giren mevzuat hükümleri arasında farklılık bulunması durumunda, lehe olan mevzuatın uygulanması hukukun temel ilkeleri arasında yer almaktadır.

    Dolayısıyla, iddia edilen, ihlallerin gerçekleştiğinin iddia edildiği tarihte yürürlükte bulunun disiplin yönetmeliği uyarınca bahsi geçen ihlallere ilişkin bir yıl olarak belirlenen lehen soruşturma zaman aşımı süresinin dolmuş olması nedeniyle şikayete konu kişi ve kulüpler hakkında soruşturma açılmasının hukukun temel prensipleri uyarınca mümkün değildir. Bu nedenle Beşiktaş AŞ'nin talebinin reddine karar verilmiştir."

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