Galatasaray, Fanatik gazetesine kapılarını kapattı: Kulübümüzün bir terör örgütü ile ilişkilendirilmesi hainliktir

Galatasaray Kulübü, Fanatik gazetesine ait internet sitesinde yayınlanan videoya yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi. "Kulübümüzün bir terör örgütü ile ilişkilendirilmesi hainliktir" denen açıklamada, Fanatik çalışanlarının Galatasaray'a ait tüm tesislere ve etkinliklere giriş-çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

Galatasaray Kulübü, resmi internet sitesinde 'Kulübümüzün bir terör örgütü ile ilişkilendirilmesi hainliktir' başlıklı bir açıklama yayınladı. "Süper Lig'in 29. haftasında M. Başakşehir ile oynadığımız maçın ardından Fanatik gazetesine ait internet sitesi, dün gece bir video yayınlamış ve bu videoda, kulübümüzün başarılarının FETÖ ile bağlantılı olarak elde edildiği algısı yaratılmak istenmiştir" ifadesiyle başlayan açıklama, şöyle devam etti:

"Asli görevi, olayları doğru ve tarafsız olarak haberleştirmek olan medya mensuplarının bu denli üzücü ve ahlaksızca yapmış oldukları yayın, büyük Galatasaray camiasına ve 30 milyonu aşkın taraftarına, asla affedilemez ağır bir hakarettir. Kulübümüzün ve spor takımlarımızın elde ettiği başarıları karalamak için yapılan bu tür benzetmeler, bazı çevrelerin, başarısızlıklarını örtbas etmek için başvurdukları haince bir yöntemdir.

Bu bağlamda söz konusu yayını yapan kişi ve sorumluların tamamının gazete ile ilişkileri kesilinceye kadar Fanatik gazetesi ve internet sitesi çalışanlarının, Galatasaray Spor Kulübü ’ne ait tüm tesislere girişi/etkinliklere katılımı yasaklanmış olup, olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunularak, hukuk ve ceza davaları açılmak üzere gerekli işlemler başlatılmıştır.

’ne ait tüm tesislere olup, olayın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunularak, hukuk ve ceza davaları açılmak üzere gerekli işlemler başlatılmıştır. Ayrıca terör örgütünün bir nevi propagandası şeklindeki bu tür yayınlar, ülkemizin barış ve huzurunu tehlikeye atacak nitelikte olduğundan, yetkili ve sorumlu kamu otoritelerini de ilgililer hakkında işlem yapmak üzere göreve davet ediyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü’nü terör örgütüyle ilişkilendirmeye çalışan hadsizler bilmelidir ki Galatasaray, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu cumhuriyetin, temel değer ve ilkelerinin yılmaz bekçisi olmaya devam edecektir."

Kulübümüzün bir terör örgütü ile ilişkilendirilmesi HAİNLİKTİR! pic.twitter.com/GRTGs3R1ri — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 29, 2020

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