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    Cengiz: Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır, iddia vardır

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    Spor
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    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaşadıkları zorluklara karşın mücadelelerine devam ettiklerini belirterek, "Galatasaray asla durmaz, devamlı yürür. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır, iddia vardır" dedi.

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı'nda yapılan yönetim kurulu toplantısından sonra GSTV'ye açıklamada bulundu.

    Geçirdiği tedavi sürecinde Galatasaray'ın meseleleriyle yakından ilgilendiğini belirten Cengiz, "Bugün özellikle kulübe geldim. İleriki günlerde inşallah daha çok geleceğim. Çünkü tedavi bir süreç alıyor. Ben taraftarımın, camiamın, Türk halkının dualarıyla buradayım. Hiçbir an, hiçbir saat yönetimden kopmadım. Rahatsızlığım süresince 2-3 ağır operasyon geçirdim. Onda bile ayıldığım andan itibaren Galatasaray'la birlikteydim. Biz bir namus yükü aldık, çocukluk aşkımızın yükünü aldık. Emanet kadar dünyada değerli bir şey yoktur. Emanet insanın namusudur. Galatasaray da bizim namusumuzdur. Bu mücadeleyi her şartta yürütürüz" diye konuştu.

    Mustafa Cengiz, bu süreçte yönetim kurulu üyeleriyle sürekli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak, "Düzenli olarak hastanede, evde bazen iki toplantı yaptık. Galatasaray dev, yürüyen, dinamik bir mekanizma. Bu mekanizma duramaz. Her saniye, her gün onlarca konuyu istişare etmemiz gerek. Yönetim kurulumuz sağ olsun, var olsun. Tek tek hepsi geldi. Abdurrahim Bey, Yusuf Bey, Kaan Kançal, Dorukhan Acar, Oytun Özer, İlber Aydemir... Taraftarıma şunu iletmek istiyorum. Galatasaray asla durmaz, devamlı yürür. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk vardır, iddia vardır. Biz bu süreci de kolaylıkla atlatacağımıza inanıyoruz. Taraftarımız umudunu yitirmesin. Mücadele bitmez, mücadele varlıktır. İyi ki varlar. Onların dualarıyla devam ediyoruz. Bu, sonsuza dek sürecek" ifadelerini kullandı.

    Galatasaray'ın haksızlıklara karşı suskun kalmadığını ve gereken reaksiyonun anında verildiğini dile getiren Cengiz, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Rahatsızlığım süresince beni rahatsız eden bir konuyu açmak istiyorum. Rahatsız olduğum için bana pek takılmıyorlar ama ikinci başkanıma ve yardımcılarıma çok haksız saldırılar görüyorum. Bizim kenetlenmemiz, birlik olmamız gereken, el birliği ile mücadele etmemiz gereken noktada, 'Yok hakeme bir şey demedin, Ali'ye Veli'ye bir şey demedin.' diye laflar ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz.

    Gereken anında yapılıyor. Bizim bunu sürekli sergilememiz, yapılan çalışmalarımızın marjinal değerini düşürür. Bunu taraftarımız lütfen unutmasın. Algı operasyonlarına, belli muhaliflerin yıpratma çabalarına haksız iştirak yapılması olabilir. Muhalefet ya da bize muhalif olanlar haklı bir eleştiri yaptığında da biz onu düzeltmeye çalışırız. Elimizden geleni yaparız. Yönetim olarak biz buraya iyi niyetle geldik. Ne geleceğe yönelik ne de geçmişten kaynaklanan hiçbir ajandamız yok."

    Etiketler:
    Şampiyonluk, iddia, Galatasaray, Mustafa Cengiz
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